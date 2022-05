L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebran la inauguración del Centro de Recursos Comunitarios en El Monte

Con una superficie de 12,000 pies cuadrados, el Centro ofrece a los miembros de L.A. Care y Blue Shield Promise servicios personalizados, incluyendo ayuda para la administración de los servicios de salud, Wi-Fi gratuito y salas privadas para visitas médicas virtuales, servicios para miembros y explicación de beneficios.

"Nos esforzamos por brindar servicios sociales y sanitarios locales que puedan tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de nuestros miembros y de la comunidad", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Esto incluye abordar la inseguridad alimentaria, que en muchas comunidades se ha agravado durante la pandemia, lo que hace que el hambre sea un problema persistente con repercusiones en la salud. Con un banco de alimentos gratuitos disponible una vez por semana en este Centro, estamos contribuyendo a enfrentar este problema de manera directa".

El nuevo Centro se suma al compromiso que asumieron los dos planes de salud de abrir 14 Centros de Recursos Comunitarios operados conjuntamente con un presupuesto de $146 millones. El objetivo es ayudar a mejorar la vida de los miembros y de las comunidades donde viven en todo el condado de Los Ángeles.

"En L.A. Care, pensamos que la atención de la salud debe ser algo más que una tarjeta de identificación en la cartera. Es por este motivo que celebramos la apertura de nuestro Centro comunitario, el cual prestará servicios a las comunidades multiculturales del Valle de San Gabriel para mantenerlas activas, sanas e informadas", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Los servicios de este Centro empoderan a la población con clases gratuitas y recursos prácticos que buscan mejorar su calidad de vida general".

Aunque el Centro está a disposición de los vecinos desde septiembre de 2021, la inauguración se celebró hoy debido a las restricciones impuestas por el COVID-19. Entre los líderes y representantes locales que asistieron a la inauguración se encontraban Sandra Armenta en representación de la senadora del estado de California Susan Rubio; Cameron Griffin en representación de la oficina de la asambleísta del estado de California Blanca Rubio; y Anthony Cespedes en representación de la oficina de la supervisora del condado de Los Ángeles Hilda Solís. Los festejos incluyeron un corte de cinta, visitas guiadas al Centro y los espectáculos de un grupo de mariachis y expertos de la danza del león china, en homenaje a la música y a los bailes tradicionales de varios habitantes de El Monte.

El Centro de Recursos Comunitarios de L.A. Care/Blue Shield Promise en El Monte está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org o haga clic aquí para obtener información específica sobre el Centro en El Monte.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.3 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan

