L.A. Care y Blue Shield Promise inauguran un nuevo Centro de Recursos Comunitarios en Metro L.A. y celebran la apertura distribuyendo alimentos al público

LOS ANGELES, 4 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan suman un quinto Centro de Recursos Comunitarios a su creciente red de centros que operan conjuntamente en todo el condado de Los Ángeles. El Centro de Recursos Comunitarios Metro L.A., ubicado en 1233 S. Western Avenue en el barrio coreano de Los Ángeles, prestará servicios a uno de los distritos más poblados y multiculturales de la ciudad.

Para inaugurar el nuevo centro de recursos, y en un esfuerzo por abordar la inseguridad alimentaria durante la pandemia, L.A. Care y Blue Shield Promise distribuirán alimentos tanto desde el auto como en las instalaciones del centro, el 4 de diciembre de 9 a.m. a 12 p.m. El evento comunitario gratuito está abierto a todos y se cumplirán todas las normas de seguridad recomendadas por los funcionarios de salud pública.

"Con todos los desafíos e incertidumbres que provocó la pandemia de COVID-19, no podríamos estar más orgullosos de seguir avanzando en nuestra alianza con Blue Shield Promise para brindar una serie de servicios y recursos útiles durante estos momentos críticos", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "El objetivo principal de esta colaboración siempre ha sido el de mejorar la salud de nuestras comunidades, y este nuevo Centro de Recursos Comunitarios ayuda a hacer realidad esa visión".

El nuevo centro, que abrió oficialmente sus puertas al público el 9 de noviembre, es la última incorporación a la red de los planes de salud, que eventualmente contará con 14 Centros de Recursos Comunitarios como parte de un compromiso anunciado en septiembre de 2019 que invertirá $146 millones a lo largo de cinco años.

"Estamos muy complacidos de inaugurar nuestro 5º Centro de Recursos Comunitarios operado en colaboración con L.A. Care", dijo Kristen Cerf, presidente y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Estamos comprometidos a ser un recurso y a defender los resultados y las necesidades sociales para lograr impactos positivos en la salud de nuestras comunidades, ayudando a aliviar la carga adicional que los miembros de la comunidad pueden estar enfrentando durante estos momentos tan difíciles".

En vista de la actual pandemia, el Centro de Recursos Comunitarios ofrecerá algunos servicios únicamente con cita previa. El horario de atención al público será lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El personal del centro está capacitado para ofrecer ayuda con los servicios a los miembros, la inscripción en programas locales y estatales de asistencia, y el apoyo en la búsqueda de una variedad de recursos como asistencia para alimentos y vivienda. El centro también ofrecerá Wi-Fi gratuito para los que necesiten servicios de telesalud.

Para obtener más información acerca de los Centros de Recursos Comunitarios, incluyendo cómo programar una consulta, visite activehealthyinformed.org.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a unos 2.2 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter , Facebook , LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

