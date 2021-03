L'AACSB souligne l'impact positif de 24 écoles de commerce sur la société

De concert avec sa campagne Connected for Better , qui met l'accent sur les contributions positives des formations commerciales à la société, l'initiative Innovations That Inspire 2021 de l'AACSB met en valeur les écoles de commerce qui ont un impact positif en procédant de l'une des manières suivantes :

Cultiver une position à l'intersection du milieu universitaire et de la pratique

Établir des liens avec d'autres disciplines

Stimuler l'innovation dans l'enseignement supérieur

Les innovations présentées abordent des défis sociétaux de grande envergure, notamment l'insécurité alimentaire, le leadership en contexte pandémique, les changements climatiques et l'égalité des sexes. Voici quelques exemples :

Le projet COVID-19 Tracking Project de la Carlson School of Management de l'Université du Minnesota , qui utilise les données sur les hospitalisations des 50 États américains pour aider à quantifier l'incidence de la COVID-19 sur les systèmes hospitaliers locaux, à prévoir les besoins futurs et à suivre l'évolution de la gravité de la maladie.

of Management de l'Université du , qui utilise les données sur les hospitalisations des 50 États américains pour aider à quantifier l'incidence de la COVID-19 sur les systèmes hospitaliers locaux, à prévoir les besoins futurs et à suivre l'évolution de la gravité de la maladie. Aquatis Innovation Challenge de l'IMD, qui a jumelé des étudiants de MBA avec le plus grand aquarium d'eau douce d' Europe pour accroître l'engagement des visiteurs après la pandémie.

pour accroître l'engagement des visiteurs après la pandémie. L'initiative Khaddit Beirut, accueillie par l'école de commerce Suliman S. Olayan de l'Université américaine de Beyrouth : une initiative nationale unique visant à élaborer une feuille de route communautaire et locale pour la reprise après l'explosion de Beyrouth le 4 août 2020.

« Partout dans le monde, les écoles de commerce définissent des objectifs et des stratégies d'impact qui s'harmonisent avec les collectivités qu'elles desservent, et les exemples présentés dans l'initiative Innovations That Inspire de l'AACSB démontrent parfaitement que la formation commerciale est une force positive », a déclaré Caryn L. Beck-Dudley, PDG de l'AACSB. « Nous sommes ravis de rendre hommage à ces 24 écoles de commerce en raison de leurs approches innovantes des défis de la société. »

Désormais dans sa sixième année, l'initiative Innovations That Inspire a mis en lumière plus de 160 actions d'écoles de commerce qui illustrent des approches prospectives en matière d'éducation, de recherche, d'engagement communautaire ou de sensibilisation, d'entrepreneuriat et de leadership. À ce jour, les membres de la Business Education Alliance de l'AACSB ont partagé plus de 1 000 innovations, créant un référentiel robuste dans le portail DataDirect de l'AACSB pour informer et inspirer les autres membres et l'industrie. Barco appuie l'édition 2021 de l'initiative Innovations That Inspire.

Pour un aperçu de toutes les innovations présentées, visitez aacsb.edu/innovations-that-inspire.

À propos d'AACSB International

Fondée en 1916, l'AACSB est la plus importante alliance dans le domaine des formations commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des formations commerciales. Découvrez comment l'AACSB révolutionne les formations commerciales dans le but de créer une société meilleure en consultant le site aacsb.edu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1475216/AACSB_International_ITI_2021.jpg

Related Links

http://www.aacsb.edu



SOURCE AACSB International