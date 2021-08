L'Académie de l'investisseur privé Andrey Khorvatov lance un programme visant à renforcer l'éducation financière en Russie

« Nos systèmes éducatifs sont dépassés et ne sont pas construits pour suivre l'évolution rapide du monde des finances et de la banque, sans parler des crypto-monnaies. En tant que mentor financier, je vois l'importance d'aider les gens à comprendre les bases et les avantages de l'investissement ainsi que le potentiel des technologies émergentes telles que la blockchain et les cryptos », a déclaré Andrey Khovratov, expert et visionnaire en matière de finance et d'investissement.

M. Khovratov, investisseur et mentor internationalement reconnu, a lancé un projet ambitieux visant à élever le niveau de culture financière dans les pays BRICS existants. Dans son pays natal, la Russie, il travaille avec la Commission de coordination interagences pour mettre en œuvre sa stratégie d'amélioration de l'éducation financière dans la Fédération de Russie en 2021–2023. Cette première étape a été franchie pour se concentrer sur l'amélioration de la compréhension et du bien-être financiers des individus et des familles russes.

« La liberté financière ne relève pas de la magie ou de la science-fiction. Il s'agit d'un droit humain fondamental. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les outils nécessaires. Ils manquent d'informations, ils ne savent pas comment y parvenir. Voilà le vrai problème que nous devons résoudre. Pour les 1,7 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées dans le monde et celles qui n'ont pas de connaissances financières, les crypto-monnaies et la technologie blockchain pourraient être une voie directe vers la liberté financière », a déclaré M. Khovratov.

En tant que mentor dévoué et investisseur prospère, M. Khovratov affirme que partager ses connaissances en matière de finances est une activité très gratifiante. Il s'est engagé à aider autant de personnes et de familles que possible à atteindre la liberté financière en leur donnant les bons outils, la formation et le mentorat pour assurer leur réussite.

La première réunion du cours Academy of a Private Investor a été enregistrée sur la plateforme Zoom dans 12 langues différentes. Les sujets abordés comprennent les bases de l'investissement, la finance, la technologie blockchain et l'histoire, les types de jetons et de revenus, et plus encore. Pour plus d'informations sur la participation à cette formation, cliquez ICI .

L'Academy of a Private Investor est le système de formation le plus efficace pour préparer les investisseurs privés. L'objectif de la société est de donner à ses membres une compréhension totale de la science de l'investissement. Plus vite vous apprendrez tout ce qu'englobe ce terme, plus vite vous obtiendrez une liberté absolue.

