L'accord entre Westinghouse et Energoatom marque une etape majeure dans la diversification de la fourniture de combustible nucleaire a l'Ukraine

KIEV, Ukraine, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Westinghouse Electric Company a signé un accord avec l'exploitant nucléaire ukrainien Energoatom pour la fourniture de combustible nucléaire destiné aux réacteurs VVER-440 de la centrale de Rivne. Cet accord est un nouveau pas franchi et vient renforcer le partenariat de longue date entre les deux entreprises.

Les parties ont également signé une Lettre d'Intention portant sur l'étude de localisation de la production de composants de combustible en Ukraine. Atomenergomash, une filiale d'Energoatom, finalise actuellement le processus de qualification pour fabriquer les embouts supérieurs et inférieurs des assemblages combustible VVER-1000 de Westinghouse. La signature des deux documents a eu lieu en présence du président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky.

« Nous sommes ravis qu'Energoatom témoigne à nouveau de sa confiance dans la performance du combustible nucléaire de Westinghouse. Grâce à cet accord majeur, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la sécurité énergétique de l'Ukraine, et notre volonté d'améliorer sans cesse l'excellence opérationnelle du parc nucléaire ukrainien », a souligné Patrick Fragman, président et PDG de Westinghouse. « Westinghouse se réjouit de continuer à soutenir Energoatom dans d'autres domaines d'expertise en tant que partenaire stratégique mondial ».

Le combustible Westinghouse est déjà utilisé dans six réacteurs nucléaires de type VVER-1000 en Ukraine. La dernière génération d'assemblages combustible VVER-440 offre une consommation plus économique doublée d'une excellente performance et fiabilité, répondant à la fois aux normes les plus strictes de sûreté et de qualité. En étoffant son offre au-delà des réacteurs VVER-1000, Westinghouse approvisionnera plus de la moitié des réacteurs ukrainiens.

Petro Kotin, PDG d'Energoatom a ajouté : « Nous franchissons un nouveau cap dans notre volonté de continuer à améliorer la performance de nos centrales tout en diversifiant nos approvisionnements. Il s'agit d'une décision importante, non seulement pour l'Ukraine, mais également pour tous les pays du continent européen équipés de réacteurs VVER-440 ».

Westinghouse Electric Company, société pionnière dans l'énergie nucléaire est un fournisseur majeur de produits et services technologiques pour les centrales nucléaires à travers le monde. Westinghouse a livré le premier Réacteur à Eau Pressurisée civil au monde en 1957 à Shippingport, aux Etats-Unis. Aujourd'hui, près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde sont de conception Westinghouse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.westinghousenuclear.com.

