L'accréditation des médias pour le sommet du G20 à Riyadh : dernier délai dans deux semaines, aucune prolongation disponible

RIYAD, Arabie saoudite, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 organisé par Riyadh se tiendra virtuellement du samedi 21 jusqu'au dimanche 22 novembre 2020.

La presse accréditée sera autorisée d'accéder au Microsite du Sommet du G20 consacré aux médias. Seront disponibles à travers ce portail médiatique exclusif : des vidéos en direct, des séquences filmées, et des images fixes prises durant le sommet et durant les réunions préalables, ainsi que pendant les réunions finales des sherpas, des ministres de finances et des gouverneurs de banques centrales.

Le Microsite donne aussi accès aux conférences de presse et aux points de presse organisés par les ministres saoudiens ainsi que par les délégations mondiales du G20. Les discours d'inauguration et de clôture, et la conférence de presse de la présidence du sommet seront accessibles à travers le portail.

Toute application pour obtenir une accréditation doit être envoyée à travers le portail d'accréditation du Secrétariat saoudien du G20 en suivant le lien ci-dessous :

https://accreditation.g20.gov.sa/PublicRegistration/MediaLoginAndApplyToMeeting?meetingId=044412b4-fa84-4d46-a9cd-6dfa179341cb

Le dernier délai pour l'accréditation est le 20 novembre à 23h59 AST et aucune prolongation ne sera disponible. Les médias sont encouragés à soumettre leurs applications le plut tôt possible pour éviter les retards dans l'obtention des informations de connexion au Microsite.

Un guide d'utilisation a été mis en place pour aider les médias durant la procédure d'accréditation. Le Guide d'utilisateur du portail d'accréditation est disponible sur le site du G20 à travers le lien suivant : https://g20.org/en/media/Pages/Accreditation.aspx

SOURCE Saudi G20 Presidency