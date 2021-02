L'acquisition réalisée par Clayton, Dubilier & Rice établit Wolseley UK en tant que société indépendante

L'investissement signale la possibilité d'accélérer la croissance organique et inorganique

LONDRES et NEW YORK, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a finalisé aujourd'hui l'acquisition annoncée précédemment de Wolseley UK, l'un des plus grands fournisseurs spécialisés de produits de plomberie, de chauffage, de climatisation, de canalisation et d'infrastructure ainsi que de produits utilitaires au Royaume-Uni et filiale de Ferguson plc. La transaction d'exclusion, évaluée à 308 millions de livres sterling, établit Wolseley en tant que société indépendante, entièrement détenue par les fonds et la direction de CD&R.

La marque Wolseley remonte au XIXe siècle et est l'une des plus respectées et des plus connues au Royaume-Uni. Au cours de l'exercice 2020, Wolseley a généré environ 1,5 milliard de livres sterling de revenus. En plus de vendre des produits de plomberie et de chauffage ainsi que les tuyaux, vannes et raccords associés, l'entreprise propose des produits de climatisation et de réfrigération à des clients commerciaux ainsi que des produits pour les infrastructures civiles et les marchés des services publics.

Bruno Deschamps, conseiller en opérations pour les fonds CD&R et ancien directeur d'exploitation d'Ecolab, est devenu le président du conseil d'administration de Wolseley à la clôture. Wolseley continue d'être dirigé par le directeur général Simon Oakland. La transaction a été annoncée initialement ici le 4 janvier 2021.

À propos de Wolseley

Fondée en 1887, Wolseley compte 542 succursales et trois centres de distribution, et emploie environ 5 000 personnes à temps plein. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.wolseley.co.uk .

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une compagnie d'investissement privée dont la stratégie est de créer des entreprises plus solides, plus profitables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de 30 milliards de dollars dans 96 entreprises représentant un large éventail d'industries avec une valeur totale de transaction de plus de 150 milliards de dollars. Le cabinet a des bureaux à New York et à Londres. CD&R effectue des investissements en Europe depuis plus de 20 ans. Il a acquis 20 entreprises représentant plus de 6 milliards de dollars de capital. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le site www.cdr-inc.com .

