L'actif numérique TDN est utilisé pour acquérir 25 millions de dollars de graphite

TODAQ et Gratomic Inc concluent un accord portant sur le tout premier achat de matières premières avec le TDN

Le graphite est parmi les nombreuses denrées précieuses qui feront partie du filet de sécurité de la réserve du TDN

TORONTO, Ontario, DUBAÏ, Émirats arabes unis et SÉOUL, Corée du Sud, 20 octobre 2019 /PRNewswire/ -- TODAQ, entreprise de « SovTech » (technologie de la souveraineté), créatrice de l'actif numérique cryptographique TDN, a conclu un accord avec Gratomic Inc, qui porte sur l'achat de graphite pour une valeur de 25 millions USD. Il s'agit de la première transaction de ce genre, grâce à laquelle le graphite va se trouver dans le filet de sécurité de la réserve du TDN pour soutenir davantage la valeur réelle du TDN déployé. C'est une stratégie clé qui se profile derrière l'évolution du programme de récompenses du TDN et qui permet également la propriété cryptographique de ressources pendant leur traitement et leur échange.

Suite à l'annonce récente du lancement imminent du programme de fidélité commerciale du TDN et de l'introduction de BitForex, ce premier achat de matières premières avec le TDN représente une prouesse historique pour le groupe qui le soutient. TODAQ a entrepris la construction d'un actif numérique de véritable valeur et interopérable, de façon à ce que toutes les entreprises, les personnes et les marchés puissent exercer une propriété affirmée et traiter rapidement, dans le respect de la sécurité et de la stabilité à long terme, le filet de sécurité des actifs devenant un pilier de cette stratégie.

Gratomic Inc est un pionnier de l'exploitation minière et de la commercialisation de produits en graphite, notamment du nanomatériau très résistant qu'est le graphène, largement utilisé dans l'économie numérique pour ses capacités conductrices dans les circuits imprimés, ainsi que dans une large gamme d'applications sur le marché grand public, comme les élastomères et les polymères, parmi lesquels il faut mentionner 222 milliards de dollars dans l'industrie des pneus.

S'exprimant sur l'accord d'acquisition de graphite avec le TDN, Sheldon Inwentash, président exécutif de Gratomic, a déclaré : « Notre mission consiste à bâtir notre trésorerie à long terme et à créer une propriété numérique sécurisée des denrées précieuses qui peuvent s'accompagner de références immuables de qualité, quantité, traitement, essais et préservation, et qui peuvent se déplacer sans causer de friction dans les chaînes de fabrication ou sur les plateformes commerciales. Comme nous sommes sur le point de passer à la production, ce programme d'acquisition jette les bases nécessaires pour entamer un travail ciblé ».

Hassan Khan, PDG de TODAQ, a ajouté : « Cet accord est le premier d'une série de transactions que nous prévoyons pour doter le filet de sécurité d'un mélange d'actifs et denrées qui reflètent le monde réel, qui reflètent une valeur réelle pouvant être comprise par les marchés existants. Trop souvent, les actifs numériques reposent sur la manière dont est ressentie et perçue leur valeur. Nous voulons, pour notre part, que le TDN soit à la fois synonyme de substance et d'utilité ».

TODAQ travaille actuellement sur plusieurs autres transactions avec l'actif TDN, notamment les matières premières, les produits métalliques et les déploiements commerciaux de TDN sur les marchés grand public.

« Diversifier le filet de sécurité pour soutenir l'utilisation réelle du TDN dans l'économie en général est au cœur de notre stratégie. Avoir une telle variété de négociations d'actifs en jeu nous persuade de la prochaine concrétisation de que ce que nous avons entrepris de réaliser : un actif numérique qui permet la propriété et le contrôle directs de toute denrée ou de tout actif, soient-ils physiques ou numériques », a ajouté M. Khan.

Pour en savoir plus sur TODAQ et TDN, veuillez visiter https://todaq.net et https://tdn.network

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1012733/TODAQ_Logo.jpg

https://todaq.net



