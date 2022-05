L'activité de QUANTRON poursuit sa progression dans la région EMEA et en Amérique du Nord

« Le bilan global de l'événement souligne clairement la validité de notre approche visant à construire un écosystème complet avec des partenaires internationaux de premier plan, offrant des concepts et des solutions pionniers dans le domaine de la mobilité à émission zéro, couvrant une large chaîne de valeur du transport futur de passagers et de marchandises », a déclaré Andreas Haller, fondateur et président du conseil d'administration de Quantron AG.

QUANTRON prend des mesures supplémentaires pour se préparer au nombre croissant de demandes de commercialisation de camions FCEV de classe 8 sur le marché stratégique des États-Unis. Pendant les Q-Days de QUANTRON, les plans américains ont été partagés avec un groupe restreint d'investisseurs et de partenaires afin de souligner l'importance de la région de l'Amérique du Nord. QUANTRON entend se développer en mettant l'accent sur les camions de classe 8 alimentés par des batteries à hydrogène afin de répondre à la forte demande du marché, conformément aux objectifs ESG et aux exigences des investisseurs mondiaux.

Par ailleurs, la lettre d'intention (LOI) entre QUANTRON et EYES, une filiale du groupe italien FRIEM, leader mondial de la conversion d'énergie électrique et de l'hydrogène vert, a également été signée lors des Q-Days. La coopération entre les deux spécialistes de l'électrification des véhicules utilitaires permet de lancer une nouvelle entité QUANTRON en Italie dans le cadre de la stratégie d'expansion internationale de QUANTRON.

Fabrizio Simoni, PDG d'EYES, entité du groupe FRIEM, a déclaré : « Je suis impatient de travailler avec QUANTRON. Les deux entreprises partagent la même vision et les mêmes valeurs et poursuivent l'objectif de réduire les émissions de CO 2 grâce aux véhicules à émission zéro en Italie également. Avec ce partenariat, nous combinons notre expertise dans le domaine de la conversion électrique et mettons ainsi encore plus de véhicules utilitaires électriques sur les routes européennes ».

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de systèmes de mobilité électrique durable à batterie et à hydrogène pour les véhicules utilitaires tels que les camions, les bus et les fourgonnettes. La large gamme de services est basée sur les deux unités commerciales Q-Retrofit (électrification de véhicules d'occasion et existants, du diesel à la propulsion électrique à zéro émission) et Q-Mobility (fourniture de véhicules neufs à zéro émission de la marque QUANTRON). Avec le Q-Ecosystem, Quantron AG propose également un concept global de mobilité à émission zéro. Cela inclut la création de concepts globaux individuels, notamment l'infrastructure de recharge appropriée, ainsi que des offres de location, de financement et de leasing et des cours et ateliers de formation à la QUANTRON Academy. Les pionniers de la mobilité électrique vendent également des batteries et des concepts d'électrification intégrés personnalisés aux fabricants de véhicules utilitaires, de machines et de véhicules intralogistiques. L'entreprise allemande d'Augsbourg en Bavière dispose d'un réseau de 700 partenaires de service et des vastes connaissances d'experts qualifiés dans les domaines de l'électronique de puissance et de la technologie des batteries. En tant que spin-off high-tech de la célèbre société Haller KG, elle combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique.

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.quantron.net

