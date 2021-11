L'actrice Gwyneth Paltrow adopte un style de vie douillet avec LILYSILK

Le pyjama deux pièces choisi par Gwyneth est confectionné entièrement en soie de mûrier naturelle de qualité 6A avec la technologie OEKO-TEX®, ce qui le rend exceptionnellement lisse et doux sur la peau. Sa silhouette décontractée, tracée avec un passepoil classique et une taille élastiquée, garantit un niveau de confort inégalé pour se prélasser ou dormir. Grâce à des matériaux naturels de qualité supérieure et à une production de haute qualité, LILYSILK est devenue l'une des marques de soie les plus appréciées et les plus reconnues aujourd'hui.

« Après 11 années de fabrication de produits en soie de luxe, nous sommes ravis de constater que notre marque est reconnue par de nombreuses actrices, chanteurs et producteurs influents, et qu'elle peut se targuer d'avoir de nombreux fans dans le monde entier », a déclaré David Wang, PDG de la société LILYSILK. « L'exigence d'un style de vie de qualité est de plus en plus forte, ce qui pousse nos concepteurs à repousser sans cesse les limites de la mode tout en créant un confort ultime. »

Plusieurs célébrités ont collaboré récemment avec LILYSILK, notamment Melissa Rauch dans le cadre de la sensibilisation et de la collecte de fonds pour la recherche sur les cancers de l'enfant, et Lyndon Smith. Grâce à ces partenariats, LILYSILK démontre son engagement à soutenir les talents dans le monde entier.

L' ensemble pyjama que porte Gwyneth Paltrow est également disponible à la vente ici . Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, veuillez consulter le site www.lilysilk.com ou suivre la marque sur Facebook à @Lilysilk et Instagram à @lilysilk .

À PROPOS DE LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie leader dans le monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et à s'adapter à mode de vie plus durable. La marque fabrique des produits à partir des meilleures fibres naturelles et s'engage à appliquer le zéro déchet tout en fournissant des services exceptionnels. LILYSILK vise à apporter aux clients le confort ultime à chaque instant qui passe - chaque jour et pour toujours, pour vivre de façon spectaculaire.

