L'Administration Portuaire et Douanière (DPC) d'Ajman se dote de systèmes reposant sur l'Intelligence Artificielle et la Veille Économique (AI/BI)

Le DPC dispose désormais d'outils basés sur l'Intelligence Artificielle et la Veille Économique pour faciliter le commerce

AJMAN, E.A.U., 17 février 2020 /PRNewswire/ -- Conformément au plan de mutation numérique d'Ajman, l'Administration Douanière et Portuaire d'Ajman (DPC en anglais), a inauguré en novembre 2018 un système douanier intégré. Ce programme fait de l'Émirat le fer de lance de la transformation numérique en matière de commerce international et s'inscrit dans la stratégie du gouvernement des E.A.U. qui place l'intégration de l'Intelligence Artificielle au cœur de ses opérations.

Enjaz (traduction arabe du mot «Accomplissement ») est le système automatisé utilisé pour le dédouanement au sein de l'Émirat. Il intègre une gamme de solutions technologiques qui englobe l'Intelligence Artificielle, l'Apprentissage Automatique et la Veille Économique, ainsi qu'un éventail d'outils et de services commerciaux dédiés à la facilitation du commerce. La solution clé déployée par le DPC est un moteur de recherche basé sur l'Intelligence Artificielle (IA), conçu par Webb Fontaine, le partenaire technique du DPC ; cet outil révolutionnaire est capable de déterminer le code tarifaire de toute marchandise importée / exportée, en exprimant simplement sa description commerciale ou la marque de produit.

Salim Balaa, chef de projet de Webb Fontaine à Ajman déclare : « Tout produit importé est rattaché à un code de classification universel. Ce système est connu sous le nom de Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou trivialement Système Harmonisé. Cette norme a été développée par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Grâce à L'Intelligence Artificielle, les douaniers, les opérateurs et les transitaires sont en mesure d'identifier rapidement et efficacement le code tarifaire des produits. Par conséquent, les douaniers sont maintenant libérés de certaines tâches liées à la vérification des codes tarifaire utilisés par les déclarants et peuvent se consacrer aux activités prioritaires telles que la gestion des risques, l'audit post-dédouanement et l'assurance qualité des services aux clients. Ce système est en quelque sorte l'équivalent du moteur de recherche Google pour la classification des marchandises. C'est un dispositif unique car il repose sur des modèles d'apprentissage automatique exploitant une énorme base de données résultant des transactions commerciales accumulées dans les centres de classification et d'évaluation de Webb Fontaine.»

Par ailleurs, Enjaz bénéficie d'une autre solution technologique innovante : Webb Executive Vision (WEV), un outil offrant au DPC une infinité de représentations visuelles des statistiques liées au commerce international de l'Émirat. Cet outil, qui repose sur la technologie Big Data, facilite la gestion de grands volumes de données provenant des opérations de dédouanement et fournit des rapports et statistiques analytiques sous la forme de tableaux de bord organisés, visuels et informatifs.

SE le Cheikh Mohamad Ben Abdullah AL Nuaimi, Directeur du DPC, déclare : « Le lancement du classement tarifaire et du WEV témoigne de la ferme volonté d'Ajman de promouvoir la transformation numérique, conformément à la stratégie gouvernementale globale des E.A.U relative à l'usage de l'Intelligence Artificielle. Ce programme représente une avancée majeure dans les pratiques commerciales actuelles, visant à améliorer l'efficacité et la précision du commerce international. Chez DPC, nous sommes convaincus de la pertinence de la gestion axée sur les données.»

Le système douanier intégré développé par Webb Fontaine est disponible sur le portail commercial d'Ajman et est accessible aux opérateurs locaux ainsi qu'à l'ensemble de la communauté. Pour plus d'informations, Veuillez consulter le site : https://portal.apcd.gov.ae.

À propos de Webb Fontaine :

La société Webb Fontaine est leader mondial dans les domaines de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. Présente en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, la société se spécialise dans le développement et l'utilisation de technologies de pointe (telles que l'intelligence artificielle) en vue de fluidifier les échanges commerciaux et de moderniser les administrations. La société dispose des plus grands centres de recherche et développement au monde, spécialisés dans le domaine du commerce extérieur.

La mise en place de Guichet Unique du Commerce Extérieur dans des pays de la région, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, a permis à l'ensemble des acteurs de travailler électroniquement et de manière intégrée. Outre l'augmentation des recettes de l'État, ceci a permis la réduction du temps de dédouanement et a apporté une totale transparence dans les procédures.

Pour en savoir plus sur Webb Fontaine et sa gamme de solutions technologiques, visitez le site: www.webbfontaine.com

