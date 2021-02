L'adoption de la sécurité hébergée fortement stimulée par l'adoption du Cloud, selon une étude de Morphean

- La pandémie de COVID-19 a renforcé l'urgence pour les entreprises d'adopter la VSaaS et/ou la ACaaS, selon 70 % des sondés dans l'étude paneuropéenne menée en raison d'une hausse de l'adoption des technologies Cloud

FRIBOURG, Suisse, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Une nouvelle recherche sur l'impact de la COVID-19 sur les décisions d'achat de sécurité physique a révélé une forte augmentation de la nécessité/urgence pour les entreprises d'adopter des solutions de vidéosurveillance hébergée (VSaaS) et de contrôle d'accès (ACaaS). Si 70 % des 1 000 décisionnaires dans les domaines de l'informatique, de la sécurité, de la gestion financière et des ressources humaines interrogés sont d'accord avec cette affirmation, 78 % d'entre eux prévoient également que l'utilisation des technologies Cloud par leur organisation va augmenter à la suite de pandémie de COVID-19.

L'enquête indépendante, commandée par le fournisseur de sécurité hébergée Morphean, a révélé que plus des trois quarts (76 %) des cadres supérieurs au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède ont augmenté leur utilisation de la vidéoconférence ; 65 % ont augmenté leur utilisation des applications bureautiques ; et 70 % des personnes travaillant dans le secteur de la sécurité sont maintenant fortement enclines à adopter le Cloud.

Pour les professionnels de la sécurité qui travaillent déjà avec des services Cloud, l'augmentation du nombre de périphériques numériques connectés entraîne un engouement croissant pour la sécurité physique, comme les caméras réseau, afin d'améliorer les systèmes informatiques existants et de faciliter la collecte de renseignements stratégiques. 95 % sont d'accord avec le fait que si un système de sécurité existant pouvait fournir des informations allant au-delà de la sécurité (c'est-à-dire sur l'occupation ou l'analyse des tests et des traces), cela en influencerait l'adoption.

L'avantage majeur du déplacement des fonctions commerciales vers le Cloud identifié par les personnes interrogées est l'augmentation de la flexibilité sur le lieu de travail (50 %), suivi d'une collaboration plus facile (44 %) ; une meilleure rentabilité (44 %) ; et une sécurité plus sûre/meilleure (38 %). 82 % prévoient que le nombre de travailleurs à distance et la fréquence du travail flexible dans leurs organisations seront plus élevés après la pandémie.

Pour le revendeur de sécurité physique, l'étude démontrera que les solutions de sécurité hébergées doivent jouer un rôle majeur dans l'élargissement de leur offre à une clientèle plus avertie. De telles solutions représentent un investissement dans l'amélioration de la sécurité et des opérations, une chance de forger de nouvelles relations commerciales et une opportunité d'adopter des technologies à l'épreuve du temps pour se préparer aux défis que l'avenir pourrait nous réserver.

D'autres chiffres :

51 % disent que leur entreprise utilise actuellement un service basé sur le Cloud pour la vidéosurveillance (VSaaS) et/ou le contrôle d'accès (ACaaS) Il s'agit d'une augmentation de 3 % par rapport à 2019 (48 %)

73 % estiment que leurs organisations sont plus enclines à adopter le Cloud suite aux réponses du gouvernement face à la COVID-19

27 % ont déclaré que leur entreprise avait optimisé la sécurité physique, soit une hausse de 4 % par rapport à 2019 (23 %)

