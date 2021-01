L'aéroport de Rome Fiumicino choisit la solution FeedbackNow de Forrester pour recueillir et enregistrer en temps réel l'humeur des passagers, leurs commentaires et leurs opinions pendant la pandémie

La solution sans contact de Forrester destinée au suivi de l'expérience client aidera l'aéroport à obtenir un retour d'information immédiat et important des passagers

CAMBRIDGE, Mass., 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) a annoncé aujourd'hui que la version sans contact de FeedbackNow, une solution pour la collecte de données en temps réel sur l'expérience client, est maintenant disponible à l'aéroport de Fiumicino de Rome, en Italie. En raison de la pandémie, la propreté et l'hygiène sont actuellement la priorité absolue des passagers. FeedbackNow aidera l'aéroport à recueillir leurs avis authentiques et impartiaux en toute sécurité. Dotée d'outils d'analyse puissants, la solution FeedbackNow de Forrester permet également à l'aéroport d'évaluer en permanence ses protocoles liés à la COVID-19 et de résoudre tous les problèmes d'hygiène avant qu'ils ne s'aggravent.

« Avec le retour à la normalité, les passagers exigent sécurité, confort et contrôle total de l'environnement, explique Emanuele Calà, responsable de l'innovation et de la qualité à l'aéroport de Fiumicino. La sécurité et l'hygiène sont de la plus haute importance pour nous, et nous prenons des mesures efficaces pour offrir à nos passagers une expérience de voyage sûre et de qualité. Cela comprend la mise en œuvre de la solution FeedbackNow de Forrester afin que nous puissions être plus réceptifs aux besoins de nos passagers et faire de leur sécurité une priorité en cette période d'incertitude. »

L'aéroport de Fiumicino a remporté, pour la troisième année consécutive, des prix pour le meilleur aéroport d'Europe, dont le Best Airport Award 2020 et le Airport Service Quality Award 2019, décernés respectivement par ACI (Conseil international des aéroports) Europe et ACI World, dans la catégorie des hubs de plus de 40 millions de passagers. L'aéroport se distingue par la mise en place proactive de mesures et de protocoles visant à contenir la pandémie, confirmant que l'aéroport de la capitale est le plus reconnu au monde dans sa lutte contre la COVID-19. En effet, Fiumicino est également le premier aéroport au monde à avoir obtenu la note maximale de 5 étoiles de Skytrax, l'organisation internationale pour l'évaluation des compagnies aériennes et des aéroports, après avoir reçu la certification Biosafety Trust de RINA Services, l'accréditation Airport Health Accreditation (premier aéroport de l'Union européenne à l'obtenir) et le programme « Airport Health Measures Audit Programme » (AHMAP), également de l'ACI (AHMAP en partenariat avec le Bureau Veritas).

« Il est essentiel d'offrir des expériences qui suscitent des émotions positives comme la confiance, la sécurité et la fiabilité, surtout lorsque les habitudes des consommateurs changent en raison de la pandémie, déclare Steven Peltzman, directeur de la technologie commerciale chez Forrester et responsable de FeedbackNow. Les aéroports qui prennent des mesures sanitaires, comme l'aéroport de Fiumicino, créent un environnement dans lequel les passagers se sentent en sécurité et à l'aise. »

Plus de 500 entreprises des secteurs du voyage, des loisirs, de la distribution et de la santé dans le monde entier font confiance aux analyses en temps réel de FeedbackNow pour répondre rapidement aux problèmes et assurer une protection et une sécurité maximales pendant cette pandémie.

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'un des cabinets de recherche et de conseil les plus influents au monde. Nous aidons les entreprises à se développer en se focalisant sur les clients et en les plaçant au centre du leadership, de la stratégie et des opérations commerciales. Grâce à la recherche, au conseil et aux événements dirigés par Forrester, les leaders des affaires et de la technologie du monde entier ont l'avantage d'être plus ambitieux et plus ingénieux dans leur travail afin de faire face aux changements et d'élaborer des stratégies de croissance axées sur le client. Nos connaissances uniques reposent sur des sondages annuels menés auprès de plus de 675 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques du monde entier, sur des méthodologies rigoureuses et objectives, dont les évaluations Wave™ de Forrester et sur la sagesse partagée de nos clients les plus innovateurs. Pour en savoir plus, consultez le site forrester.com.

CONTACT : Michael Burner, [email protected]

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester