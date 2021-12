L'aéroport international de Kansas City installe des chargeurs sans fil de Momentum Dynamics, devenant ainsi le premier aéroport à proposer une recharge sans fil pour sa flotte de bus électriques

« Nous concevons et construisons un nouveau terminal moderne et nous voulons nous assurer que son infrastructure de support n'enlève rien à la conception, » a déclaré Kenneth Williams, directeur de flotte. « La recharge par induction n'était pas seulement une solution efficace en termes de dépenses et de coûts permanents, mais c'était le seul système que nous avons trouvé capable de fournir de l'énergie sans l'infrastructure de branchement traditionnelle. »

L'aéroport de KCI est depuis longtemps à la pointe de l'innovation environnementale. Au milieu des années 90, le département de l'aviation de Kansas City a été l'un des premiers à adopter la technologie du gaz naturel comprimé lorsqu'il a incorporé des véhicules au GNC dans sa flotte de navettes, avec une station de ravitaillement. En 2017, le département de l'aviation a été le premier exploitant d'aéroport américain à utiliser tous les bus électriques lorsqu'il a ajouté quatre bus BYD à sa flotte et trois autres en 2020.

Le système inductif, illustré ici, fournira une recharge incrémentielle fréquente aux navettes électriques KCI Economy Parking existantes, maintenant ainsi les bus en service le long de la boucle de onze kilomètres (sept milles) sans avoir besoin de retourner au garage pour les recharger pendant la journée. Le système sera pris en charge par deux chargeurs inductifs sans fil de 300 kilowatts (kW) situés aux arrêts de la navette au nouveau terminal juste à l'extérieur de la zone de retrait des bagages. En attendant les passagers, les bus électriques se gareront sur les bornes de recharge inductives et se rechargeront automatiquement lorsqu'ils seront garés sur les bornes enterrées. Avec ce système sans fil, la charge est entièrement automatique et nécessite très peu d'interaction de la part du conducteur. Le chargement a lieu pendant le chargement et le déchargement des passagers ; chaque session de charge se termine automatiquement lorsque le bus quitte la borne. La nuit, les véhicules ont la possibilité de se recharger à l'abri des regards du public dans les installations d'exploitation des bus, mais cela n'est généralement pas nécessaire avec la recharge sans fil en cours de route, car les batteries des bus restent presque complètement chargées tout au long de la journée. Il est prévu que ces deux chargeurs prendront en charge l'ensemble du parc de stationnement KCI d'environ 28 véhicules en les maintenant en fonctionnement continu pendant les périodes de pointe de demande. Il élimine le besoin d'avoir un chargeur dédié pour chaque bus.

Dans un premier temps, quatre bus électriques BYD K7 de 9 mètres (30 pieds) existants seront équipés du système sans fil Momentum permettant le chargement automatique des batteries des véhicules. Le système de charge inductive est conçu pour fonctionner dans toutes les conditions météorologiques.

« Nous sommes fiers de faire partie du nouveau projet de terminal KCI, qui, grâce à l'approche visionnaire de l'équipe de direction de KCI, améliorera le fonctionnement des véhicules électriques du magnifique terminal en fournissant une recharge automatique invisible sans perturber les passagers ou les conducteurs », a déclaré Andy Daga, PDG et fondateur de Momentum Dynamics, un leader mondial de la charge inductive haute puissance. « Nous constatons une demande autour des aéroports du côté des passagers pour les taxis, les navettes d'hôtels, les opérations de stationnement, ainsi que du côté des opérations aériennes pour l'équipement de soutien au sol, notamment les remorqueurs, les chariots, la restauration, le carburant, le déneigement et l'équipement d'entretien. »

Momentum Dynamics, situé à Malvern, en Pennsylvanie, est le leader mondial de la recharge par induction haute puissance pour tous les types de véhicules électriques, y compris les véhicules de tourisme, les bus, les camions de livraison et les camions lourds. L'entreprise pratique une innovation technologique de classe mondiale grâce à une conception modulaire et est reconnue pour les réalisations extraordinaires et l'expertise unique de ses ingénieurs et scientifiques. Momentum a remporté le prix des technologies émergentes 2019 du magazine Mechanical Engineering. Veuillez visiter www.momentumdynamics.com ou LinkedIn pour obtenir de plus amples renseignements sur Momentum.

Le système aéroportuaire de Kansas City est un département du fonds d'entreprise de la ville de Kansas City, dans le Missouri, et est entièrement financé par les redevances d'utilisation des aéroports. Aucune recette fiscale du fonds général n'est utilisée pour l'administration, la promotion, l'exploitation ou l'entretien des aéroports du réseau. Visitez le site FlyKCI.com pour en savoir plus. Les informations sur le nouveau terminal se trouvent sur BuildKCI.com . Retrouvez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716005/Kansas_City_International_Airport_New_Terminal.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716006/Momentum_Dynamics_Corporation_wireless_fast_charging_system.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492084/Momentum_Dynamics_Corporation_Logo.jpg

Related Links

http://www.momentumdynamics.com/



SOURCE Momentum Dynamics Corporation