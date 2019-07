L'African Bicycle Contribution Foundation fait don de 85 vélos en bambou à Ningo-Prampram (région du Grand Accra), portant ainsi le total à 500 vélos offerts dans tout le Ghana

ACCRA, Ghana, 19 juillet 2019 /PRNewswire/ -- L'African Bicycle Contribution Foundation (ABCF), organisation à but non lucratif fondée par des Afro-Américains fin 2016, a annoncé aujourd'hui la distribution de 85 vélos en bambou à des élèves du district de Ningo-Prampram, dans la région du Grand Accra (Ghana). La cérémonie a eu lieu le 17 juillet au golf d'Achimota à Accra, la capitale du Ghana.

Selon le président de l'ABCF, A. Bruce Crawley, ces bicyclettes, fabriquées à Kumasi (Ghana) par la Ghana Bamboo Bikes Initiative (GBBI) présidée par Mme Bernice Dapaah, portent à 500 le nombre total de vélos en bambou distribués à travers le pays depuis 2016.

Le district essentiellement rural (à 58,3 %) de Ningo-Prampram se situe à 45 minutes en voiture d'Accra. Le fait que, selon les services statistiques du Ghana, 27 % de la population n'ont jamais fréquenté l'école présente un intérêt particulier pour ABCF.

Alors que Ningo-Prampram a été choisi comme site du nouvel aéroport international ghanéen, 33,7 % de sa population totale et 43,5 % de ses résidents ruraux sont impliqués dans l'agriculture.

Selon la Banque mondiale, les enfants des régions rurales d'Afrique courent un risque 43 % plus élevé que les enfants citadins de quitter l'école ou de ne jamais la fréquenter. En 2017, le service statistique du Ghana indiquait que si 8 % seulement des enfants citadins n'avaient reçu aucune éducation, ce chiffre atteignait près de 25 % pour les enfants en milieu rural.

L'article « Dropout Issue and Economic Implications: Evidence in Rural Ghana » (Problèmes du décrochage scolaire et conséquences économiques : observation dans le Ghana rural) cite la pauvreté et l'éloignement de l'école parmi les facteurs déterminants du phénomène dans le pays.

Selon Patricia Marshall Harris, directrice exécutive de l'ABCF, la fondation estime que l'accès aux vélos dans le Ghana rural peut jouer un rôle clé dans la réduction du décrochage scolaire et la promesse d'un avenir professionnel réussi.

Elle ajoute qu'une étude du World Bike Relief fait état d'une augmentation de 65 à 90 % du taux d'assiduité des élèves africains, une fois que des vélos ont été mis à leur disposition pour leur trajet quotidien. En outre, l'absentéisme a baissé de 27 % et le temps de trajet total a été réduit d'un tiers. On note également une augmentation de 66 % de la ponctualité.

Ont participé à la cérémonie de distribution des vélos à Ningo-Prampram par l'ABCF :

-Prière d'ouverture : Amanor Miriam Teiko, élève

-Présentation des dignitaires : Raymond Akadi, modérateur

-Discours de bienvenue de la présidente : Hon. Elizabeth K. T. Sackey, sous-ministre de la région du Grand Accra

-Remarques : A. Bruce Crawley, président de l'ABCF; Patricia Marshall Harris, directrice exécutive de l'ABCF

-Remarques : Mme Beatrix Ollenu, directrice de l'enseignement, académie de Ningo-Prampram

-Remarques : Mme Bernice Dapaah, PDG de la Ghana Bamboo Bikes Initiative

-Présentation des vélos

-Remerciement : M. Peter Djan, responsable du lycée de Prampram

-Remarques de clôture : M. Daniel Lawer Agudey, responsable du lycée de Ningo

-Prière de clôture : David Adjei Adjetey, élève

Depuis la fin de l'année 2016, l'ABCF a distribué ses vélos en bambou dans 13 communautés rurales du Ghana, dont Brong Ahafo, Kumbungu, Sunyani West, Kagara, Koforidua, Nabdam, Ejisu, Kumasi, Accra, Dormaa, Amasu et Drobonso.

