MOSCOU, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Comment la ville et le monde des affaires peuvent-ils entamer un dialogue constructif et échanger des idées en matière de collaboration ? Pour trouver la réponse, l'Agence de Moscou pour l'innovation a lancé une série d'événements de réseautage baptisés « Startup Café ». Destinée à favoriser les interactions informelles entre experts, entrepreneurs, investisseurs et représentants gouvernementaux, la série a été présentée en avant-première mondiale cet été au Digital Business Space (DBS).

L'objectif principal de ces réunions consiste à trouver des solutions susceptibles de transformer les modèles de développement traditionnels de la ville dans des domaines spécifiques et de renforcer leur terreau de leadership technologique.

Une équipe d'experts a analysé les préférences des investisseurs en capital en Russie en 2018 et sélectionné plusieurs thèmes pour les prochaines rencontres « Startup Cafe » : technologies financières (FinTech), technologies sanitaires (HealthTech), technologies éducatives (EdTech), technologies propriétaires mobiles (MobilePropTech), transport et logistique, technologies alimentaires (FoodTech) et villes intelligentes (Smart City).

Le Digital Business Space offre un environnement favorable à ces réunions. Il s'agit d'un centre d'affaires et de technologie unique qui rend possibles des projets dont Moscou a grand besoin. Il offre un espace de travail confortable aux startups qui bénéficient des informations fournies par la ville ainsi que du soutien à la formation de cette dernière, et peuvent mettre leurs solutions à l'essai.

Trois rencontres « Startup Café » ont déjà été organisées au DBS. Selon les participants, l'un des principaux obstacles à une collaboration réussie entre la ville et le monde des affaires est le nombre élevé de formalités administratives que les entrepreneurs doivent accomplir lorsqu'ils travaillent avec des organismes de l'État. Les délais d'examen des propositions, par exemple les appels d'offres ou les subventions du gouvernement, constituent un autre problème.

Les participants s'intéressent aux services susceptibles d'accélérer leur mise en relation avec les clients publics. Ils ont proposé des options de soutien potentielles telles que des projets pilotes conjoints avec la ville et un accès plus facile au système de passation des marchés publics. En outre, les participants estiment que l'intérêt croissant des grandes banques russes pour l'établissement de partenariats avec des sociétés de technologie et des startups est une tendance positive. Les programmes d'accélération sont un bon exemple pour les grandes entreprises souhaitant renforcer leur présence au sein de l'écosystème des startups.

Le 22 novembre, les investisseurs se réuniront à nouveau avec des partenaires potentiels pour aborder le thème des technologies des villes intelligentes.

Pour participer à la discussion, veuillez contacter le comité d'organisation à l'adresse suivante : GudovichIL@develop.mos.ru.

La réunion aura lieu le 22 novembre à 10 h 30 au Digital Business Space (Moscou, Pokrovka Str., 47).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpg

