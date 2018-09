L’agence immobilière de luxe du centre de Londres Kay & Co va se joindre à Berkshire Hathaway HomeServices basée aux États-Unis

Berkshire Hathaway HomeServices a fait part de l'expansion de son réseau de franchise sur le marché londonien avec la signature d'un accord avec l'agence immobilière de prestige Kay & Co. À partir de novembre 2018, l'agence fonctionnera sous le nom Berkshire Hathaway HomeServices Kay & Co.

Cette signature constitue le deuxième franchisé mondial de Berkshire Hathaway HomeServices, faisant suite à Rubina Real Estate de Berlin au mois de mai. Kay & Co prévoit son expansion sur le marché de standing au centre de Londres grâce à des acquisitions et des coentreprises avec des agences les meilleures de leur catégorie, ainsi que l'ajout d'au moins 10 bureaux autonomes au cours de la dernière décennie.

« Londres se place parmi nos principales priorités en tant que centre clé pour les affaires internationales et marché attrayant pour les capitaux mondiaux cherchant à investir dans les propriétés, » a souligné Gino Blefari, président-directeur général du réseau. « Nous sommes enthousiastes à la perspective de pénétrer sur ce marché avec Kay & Co, courtage renommé pour son leadership exceptionnel, ses agents bien informés, titulaires, et son service impeccable à la clientèle. De façon tout aussi importante, les valeurs au cœur de la Société et ses aspirations à la croissance correspondent aux nôtres, ancrées dans la confiance, l'intégrité, la stabilité et la longévité. »

Kay & Co a été fondée en 1982 par son président Samuel Bikhit, et reste de propriété et d'exploitation indépendantes. Elle est au service des districts chics de Londres comme Mayfair, Hyde Park, Marylebone, Regent's Park, King's Cross, Bayswater, Paddington et West End. L'agence immobilière a récemment été nommée « Plus petit agent de gestion de l'année » à l'occasion des prestigieux prix de l'association ARMA ACE qui récompense les meilleurs gestionnaires et fournisseurs de biens résidentiels au Royaume-Uni. Elle est également lauréate permanente du British Property Awards, programme de reconnaissance qui fondamentalement aide le grand public dans le choix des agences immobilières.

« Nous sommes fiers d'amener la marque Berkshire Hathaway HomeServices à Londres, » a déclaré Bikhit. « Nous sommes persuadés que les Londoniens et nos nombreux clients américains dans la ville vont adopter la marque et comprendre son attrait commercial. »

Martin Bikhit, directeur général de Kay & Co a ajouté : « Nous sommes enchantés de nous engager dans cet accord avec Berkshire Hathaway HomeServices. Londres est une plaque tournante mondiale qui attire des gens de partout dans le monde et en tant que spécialistes du marché des propriétés dans le centre londonien, nous sommes confiants que nombreux seront ceux qui désireront porter leur choix sur Londres. »

Le minutage pour la transition de la marque de cette agence est idéal, car un afflux d'entreprises vers Londres va certainement canaliser une demande pour l'immobilier résidentiel de grand luxe. Martin Bikhit a fait observer : « Nous pensons que l'intérêt des acheteurs de logements va s'intensifier dans les zones autour du centre de Londres avec l'arrivée de géants mondiaux de la technologie comme Apple à la centrale électrique de Battersea, Twitter à Soho, Instagram et Snap, société mère de Snapchat à Fitzrovia, et Google et Facebook à King's Cross, » a-t-il expliqué. « Ces sociétés et d'autres ont pris des décisions éclairées en établissant des plaques tournantes à Londres. Leurs employés auront besoin de se loger dans les mois et les années à venir, et Berkshire Hathaway HomeServices Kay & Co sera prête à les aider. »

Son affiliation au réseau permet à Kay & Co d'obtenir un accès à la plateforme Global Network de la marque, suite puissante d'outils qui dirigent la génération de prospects, l'assistance marketing, les médias sociaux, la production et distribution de vidéos, et bien d'autres choses. La marque fournit également une syndication mondiale des mandats, des références pour relocalisation, une formation professionnelle et le programme exclusif de commercialisation Luxury Collection pour mandats haut de gamme.

« Nos clients de longue date vont bénéficier de cette alliance internationale qui ouvrira des opportunités avec nos compagnons franchisés de Berkshire Hathaway HomeServices, » a poursuivi Martin Bikhit. « Nous sommes en train de rejoindre des agences immobilières américaines et allemandes du plus haut niveau et ceci nous rend très enthousiastes pour l'avenir. »

Samuel Bikhit a considéré combien l'agence immobilière détenue par sa famille a joliment mûri au fil des ans. « Kay & Co s'avance dans une toute nouvelle ère avec un capital d'expérience au service d'un marché du centre de Londres que notre équipe adore, » a-t-il constaté. « Nous avons assisté à des périodes de prospérité et résisté à d'autres, plus difficiles. Cette expérience nous a apporté une perspective approfondie unique et une compréhension des zones et des clients que nous servons, et une telle connaissance est difficile à battre. »

Kay & Co célébrera en novembre son affiliation à la marque à l'occasion d'une cérémonie de gala à Londres, à laquelle seront conviés des agents, des invités et des représentants de Berkshire Hathaway HomeServices.

Célébrant sa 36[e] année, Kay & Co est une agence immobilière de grand luxe à Londres. Elle est axée sur la vente, la location et la gestion d'immeubles des propriétés les plus belles et les plus exclusives de la capitale, et qui s'accompagnent de nouveaux projets de boutique. Visitez http://www.kayandco.com

Berkshire Hathaway HomeServices, basée à Irvine en Californie, est la marque de l'un des réseaux de courtage en biens immobiliers à la croissance la plus rapide en Amérique, avec plus de 47 000 agents et près de 1 400 bureaux portant le nom de la marque depuis son lancement en septembre 2013. Elle a récemment été reconnue comme « Marque d'agence immobilière de l'année » et « Marque la plus fiable de l'immobilier » dans une étude de Harris Poll EquiTrend de 2018. Visitez http://www.berkshirehathawayhs.com





