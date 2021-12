L'agrégateur de jeux SOFTSWISS fait le bilan de 2021

GZIRA, Malte, 28 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L' agrégateur de jeux SOFTSWISS est heureux de partager ses résultats préliminaires pour 2021. Les données présentées reflètent les résultats de janvier à décembre 2021.

Par rapport à 2020, tous les résultats financiers de l'agrégateur de jeux SOFTSWISS ont plus que doublé. L'envolée du PJB mensuel moyen, qui a atteint 200 millions d'euros contre 88 millions en 2020, est particulièrement remarquable. De son côté, le montant moyen des paris a dépassé la barre des 5 milliards d'euros par mois contre 2,2 milliards d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 130 %.

Le PJB et la somme des paris annuels ont également augmenté de manière significative. Si, en janvier 2021, le PJB a plafonné à 130 millions d'euros, il a dépassé en décembre la barre des 250 millions d'euros. La même tendance se poursuit avec la somme des paris qui a presque doublé : de 3,3 milliards à 6,5 milliards d'euros.

Cela peut être lié au fait qu'en 2021, l'agrégateur de jeux SOFTSWISS a commencé à livrer des jeux à plusieurs nouveaux marchés : le Japon, le Brésil, l'Argentine, l'Inde et la Tunisie.

Parmi toutes les devises, la crypto-monnaie représentait environ 40 % en 2021, alors qu'en 2020 elle n'était que de 20 %. Le bitcoin a enregistré la principale augmentation, prenant la cinquième place dans le classement des devises les plus utilisées en 2021. Il reste la crypto-monnaie la plus populaire parmi tous les opérateurs d'agrégateur de jeux de SOFTSWISS :

· Bitcoin (CTB) – 83,3 %

· Ethereum (ETC) – 8 %

· Litecoin (LTC) – 3,9 %

« SOFTSWISS est connu depuis longtemps comme un fournisseur de solutions de crypto-monnaie B2B de premier plan, et l'année passée l'a prouvé une fois de plus. Les crypto-monnaies sont une tendance évidente dans l'industrie du jeu, ce qui signifie que, dans notre développement, nous accordons une importance particulière à leur utilisation. Les chiffres de 2021 sont le résultat attendu de la stratégie de l'entreprise d'élargir son portefeuille avec des produits de crypto-monnaies », a expliqué Andrey Starovoitov, directeur d'exploitation de SOFTSWISS.

L'année dernière, l'agrégateur de jeux SOFTSWISS s'est associé à plus de 60 clients et plus de 20 fournisseurs de jeux. Actuellement, l'agrégateur de jeux SOFTSWISS offre :

· un contenu de divertissement de plus de 170 studios de jeux

· plus de 11 800 jeux

· plus de 3 000 jeux optimisés pour la crypto-monnaie

Les jeux les plus populaires du portefeuille SOFTSWISS sont :

1.Sweet Bonanza (Pragmatic Play)

2.Book of Dead (Play'n Go)

3.Fire in the Hole xBomb (Nolimit City)

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque internationale fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations iGaming. SOFTSWISS détient plusieurs licences de jeu, fournissant des solutions iGaming à guichet unique. En 2013, SOFTSWISS a été le premier au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

SOURCE SOFTSWISS