L'AICM organise la signature locale de la Charte mondiale de Responsible Care® et la cérémonie clôturant la 10e journée ouverte au public

SHANGHAI, 7 septembre 2018 /PRNewswire/ -- En présence de 70 délégués de 37 sociétés membres et d'une douzaine de représentants des médias, l'AICM (Association of International Chemical Manufacturers, Association des fabricants internationaux de produits chimiques) a organisé à Shanghai la signature locale de la Charte mondiale de Responsible Care® (RCGC) et la cérémonie de clôture de la 10e journée ouverte au public (OTP). M. Patrick Vandenhoeke, président du Groupe directeur de Responsible Care (RCLG) et du Conseil international des associations des produits chimiques (ICCA), et M. Ji Jianjun, vice-secrétaire exécutif du Comité de travail de Responsible Care, de la Fédération de l'industrie chimique et pétrolière de Chine (CPCIF), ont assisté à la cérémonie en tant qu'orateurs invités. À la cérémonie en séance plénière, les 37 sociétés membres de l'AICM ont signé ou renouvelé leur engagement envers la RCGC et ont contribué à une table ronde animée sur les sujets des « Mises en application de Responsible Care en Chine » et des « Formes de la chimie dans l'avenir ».

L'AICM a été la pionnière et la tête de file des progrès de Responsible Care® en Chine. Il s'agit aujourd'hui de la 3e signature locale de la RCGC organisée par l'AICM avec le support de l'ICCA au cours de ces 10 dernières années. En collaboration avec l'ICCA et le CPCIF, l'AICM et ses sociétés membres dirigent l'initiative de la présentation de Responsible Care® en Chine depuis 1988. L'AICM a obtenu le rôle d'observateur dans le groupe de direction de l'ICCA pour Responsible Care en 2010.

En tant qu'acteur clé de la mise en œuvre de Responsible Care®, l'AICM organise depuis 2009 les campagnes des journées OTP avec les sociétés membres. En 2018, 28 sociétés membres se sont jointes à la campagne OTP de l'AICM afin d'ouvrir 40 sites sur l'ensemble de la Chine avec pour thème « Une architecture verte inspirée par une chimie novatrice ». Air Liquide, Arkema, AkzoNobel, Allnex, Ashland, BASF, Cabot, Celanese, Clariant, Covestro, Dow, DSM, Eastman, Evonik, Henkel, Ingevity, Kemira, Linde, LANXESS, Mitsubishi, Merck, Methanex, PPG, SABIC, Solvay, Topsafe, Trinseo et WACKER ont mis en valeur leur engagement envers le public en tant que géants d'une industrie chimique responsable. Ces journées ont donné lieu à des allocutions publiques bien structurées, des visites d'usines, des démonstrations sur site et des rencontres communautaires.

À PROPOS DE L'AICM

L'Association des fabricants internationaux de produits chimiques (AICM) a été fondée en 1988 et représente près de 70 importantes sociétés multinationales sur l'ensemble de l'industrie chimique en Chine. Les entreprises de ses membres couvrent la recherche et développement, la fabrication, les ventes, le transport, la distribution et l'élimination des produits chimiques. L'AICM et ses membres partagent une vision commune : contribuer au développement durable d'une industrie chimique responsable en Chine. L'AICM s'engage à promouvoir auprès de toutes les parties prenantes Responsible Care® et autres principes reconnus à l'échelle mondiale pour la gestion des produits chimiques en défendant des politiques de rentabilité scientifique reposant sur les risques afin de bâtir la contribution de l'industrie chimique à l'économie chinoise.