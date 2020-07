L'aide saoudienne en dérivés de pétrole en faveur de la province d'Al-Mahra au Yémen entre dans sa 3e année

Ces approvisionnements ont permis à 11 centrales électriques du gouvernorat d'Al-Mahra de fonctionner de manière appropriée et constante, en veillant à ce que l'électricité atteigne 82 communautés rurales, et en alimentant 24 projets fournissant des services de base, tels que des installations d'approvisionnement et de distribution d'eau, des hôpitaux et des centres médicaux.

Le gouverneur d'Al-Mahra Mohammed Ali Yasser – qui a réceptionné le navire de carburant aux côtés du directeur du SDRPY à Al-Mahra et ingénieur Abdullah Basulaiman, du gestionnaire d'Al-Mahra Oil Company Muhsen Ali, et d'autres personnes – a souligné l'importance de cette aide en appui du fonctionnement des hôpitaux et d'autres installations essentielles de services. Il a annoncé que le SDRPY lancerait prochainement plusieurs projets visant à construire une centrale électrique de 40 mégawatts ainsi qu'une route entre King Salman Medical et Educational City, afin de compléter son soutien en faveur des services et du développement dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'agriculture, de la pêche et des transports.

Cette aide a engendré des répercussions significatives sur la stabilisation du courant électrique, en améliorant l'accès à l'eau dans toutes les zones du gouvernorat d'Al-Mahra, ainsi qu'en allégeant la charge financière pour les autorités locales dans le cadre de l'achat de diesel. Les coupures continues d'électricité faisaient partie du quotidien des habitants de la province avant cette aide, et il n'était possible de travailler que quelques heures par jour pour la plupart d'entre eux. L'électricité à Al-Mahra est désormais disponible à la fois pour les résidents de longue date et les réfugiés.

« Les efforts du SDRPY sont une démonstration concrète de la démarche sérieuse du Royaume d'Arabie saoudite consistant à aider le Yémen à bâtir un avenir meilleur pour ses citoyens », a déclaré l'ingénieur Basulaiman. « Nous œuvrons afin de fournir tout ce dont ont besoin les citoyens du Yémen à Al-Mahra et dans tous les gouvernorats du Yémen », a-t-il expliqué, en ajoutant que cette aide visait à garantir la « permanence des services d'électricité, la stabilité du courant électrique, l'amélioration de l'économie et du niveau de vie, ainsi que le renforcement des opportunités d'emploi. »

Le SDRPY organise la distribution de l'aide en dérivés de pétrole au sein du gouvernorat d'Al-Mahra via un comité de réception et de livraison, en coopération avec Al-Mahra Oil Company, la Société générale d'électricité, les autorités gouvernementales et les organisations civiques.

