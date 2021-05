L'Ajax fait fondre son trophée pour ses supporters

Le directeur général Edwin van der Sar déclare : « Nous avons dû vivre une grande partie de cette saison sans nos supporters. Du moins, sans leur présence dans les tribunes. Malgré cela, nous pouvions sentir leur soutien semaine après semaine, que ce soit sur le chemin vers le stade, sur les réseaux sociaux ou dans nos contacts personnels. Par le message " This title is for you ", nous faisions déjà savoir que ce titre leur était dédié. Partager le trophée ne fait que le confirmer. Après cette année agitée, c'est pour nous la manière la plus authentique de partager notre titre avec nos fans. »