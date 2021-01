L'album Holy Ground du groupe The Dead Daisies sort le 22 janvier 2021

Depuis des années, les fans déplorent la tentative des médias de déclarer que « le rock est mort », et les Dead Daisies ont brillamment riposté. Morose, parfois sombre, à la fois puissant et rythmé, cet album met la barre plus haut. Avec des titres en tête des hit-parades tels que « Unspoken », « Bustle and Flow » et « Holy Ground », qui ont figuré parmi les meilleurs titres rock ainsi que dans des centaines de playlists et de stations de radio numérique dans le monde entier ;

HOLY GROUND, c'est onze titres de rock pur et authentique qui reçoivent déjà des critiques élogieuses. La première est celle de The Rockpit, qui a attribué un remarquable 9/10 à l'album : « C'est une bête encore plus puissante et massive. Certains des riffs dans ces rythmes sont fracassants. L'introduction est percutante et il s'agit d'une ouverture sonore énorme, magnifiquement équilibrée : la tristesse est tempérée par un peu de funk et de soul qui laisse présager que ce sera peut-être l'un des meilleurs albums à ce jour ! »

Voici ce que Glenn a à dire : « Nous avons créé une base solide dès le premier morceau, « Holy Ground ». Chaque chanson a son propre thème, plein de drame, d'émotion et de groove, jusqu'à « Far Away », la dernière chanson, qui est autobiographique. Nous avons tout donné : concentration et passion. Venez faire un tour avec nous, vous vous retrouverez peut-être dans les paroles. »

Le groupe est impatient de jouer ces chansons sur scène ! Lorsqu'ils prendront la route, le phénoménal, incisif et puissant batteur Tommy Clufetos (Black Sabbath, Ozzy Osbourne) fera son retour au sein de l'extraordinaire formation des Daisies. Alors accrochez-vous, ça promet !

Avec Holy Ground, les Dead Daisies ne suivent plus personne. Ce sont des meneurs. Et ils se tiennent, fièrement, sur la terre sainte (« holy ground » en anglais).

https://thedeaddaisies.com/holyground/

Liste des pistes

Holy Ground (Shake The Memory)

Like No Other (Bassline)

Come Alive

Bustle And Flow

My Fate

Chosen And Justified

Saving Grace

Unspoken

30 Days In The Hole

Righteous Days

Far Away

