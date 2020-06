L'Alliance to End Plastic Waste et l'USAID s'associent pour remédier au problème mondial de pollution plastique des océans

Ce nouveau partenariat se concentre sur les solutions destinées aux villes d'Asie à urbanisation rapide

SINGAPOUR, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- L'Alliance to End Plastic Waste (l'Alliance) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec l' Agence américaine pour le développement international (United States Agency for International Development, USAID) en vue de remédier au problème mondial de pollution plastique des océans, en mettant en œuvre des solutions locales au sein des villes connaissant une urbanisation rapide en Asie. Cet accord permettra de réunir les plus de 40 sociétés membres leaders mondiales de l'Alliance et les forces du nouveau programme phare de l'USAID relatif à la pollution plastique des océans baptisé « Clean Cities, Blue Ocean » (Villes propres, océan bleu).

« Les travaux que nous entreprendrons aux côtés de l'USAID renforcent l'engagement de l'Alliance consistant à travailler via des partenariats afin de développer, faire éclore et déployer des projets dans des villes et communautés locales, qui soutiennent l'objectif consistant à stopper les déchets plastiques dans l'environnement », a déclaré Jacob Duer, PDG de l'Alliance to End Plastic Waste. « Les partenariats comme celui-ci nous permettent d'élaborer et d'accélérer les solutions qui libéreront les investissements en capitaux, qui sont nécessaires pour résoudre le défi des déchets plastiques. »

Afin d'endiguer la vague des plus de huit millions de tonnes métriques de plastique déversées dans l'océan chaque année, la mise en place de solutions locales est impérative. L'Alliance travaillera par l'intermédiaire du programme « Clean Cities, Blue Ocean » de l'USAID afin d'identifier et de mettre en œuvre de manière collaborative des solutions locales visant à réduire et à empêcher les déchets plastiques terrestres de pénétrer les voies fluviales et l'océan, en se focalisant sur les villes d'Asie à urbanisation rapide.

Ce partenariat inclura des travaux visant à :

Réunir expertise technique, investissement mondial et solutions mises en œuvre localement pour établir des marchés et des incitations en faveur du recyclage et des marchés de réutilisation ;

Identifier et participer au déploiement de technologies innovantes adaptées à l'échelle régionale, d'infrastructures et de modèles d'affaires capables de réduire et de faciliter la gestion des déchets, ainsi que les crises de recyclage auxquelles sont confrontées de nombreuses villes et communautés ;

Mobiliser, éduquer et promouvoir un changement de comportement parmi les individus, les entreprises locales et les sociétés multinationales en vue de mettre en œuvre des pratiques plus durables ; et

Soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques et de réglementations efficaces.

En outre, le partenariat s'efforcera d'identifier les opportunités visant à améliorer les moyens d'existence, la santé et la sécurité des travailleurs des secteurs formels et informels, ainsi que d'autres membres sous-représentés de la communauté qui s'inscrivent au cœur de la gestion des déchets urbains et de l'hygiène.

# # #

À propos de l'Alliance to End Plastic Waste

L'Alliance to End Plastic Waste est une organisation internationale à but non lucratif qui s'associe à des ONG gouvernementales, environnementales et de développement économique, ainsi qu'aux communautés du monde entier pour résoudre le défi consistant à mettre un terme aux déchets plastiques dans l'environnement. Au travers de programmes et de partenariats, nous nous concentrons sur des solutions dans quatre domaines clés : les infrastructures, l'innovation, l'éducation et le nettoyage. En mai 2020, l'Alliance comptait 47 sociétés membres représentant des organisations mondiales basées sur le continent américain, en Europe, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.endplasticwaste.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg

SOURCE The Alliance to End Plastic Waste