L'Alliance to End Plastic Waste et ONU-Habitat s'associent pour lutter contre les déchets plastiques dans l'environnement

SINGAPOUR, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- L'Alliance to End Plastic Waste (l'Alliance) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec ONU-Habitat pour mettre en œuvre des solutions en vue d'une économie circulaire, créant des opportunités d'affaires et de subsistance tout en améliorant la récupération des ressources.

Le nouveau partenariat, qui démarrera avec des projets dans six villes cibles d'Afrique orientale et d'Asie du Sud, utilisera l'outil Waste Wise Cities (WWC) d'ONU-Habitat pour cartographier les flux de déchets, ainsi que pour évaluer les pertes potentielles de plastique des systèmes de gestion des déchets et identifier les voies à court et long terme pour augmenter la quantité de déchets plastiques collectés, recyclés et récupérés. Le programme soutient les efforts de l'Alliance pour développer des projets urbains significatifs dans les communautés où les pertes de déchets plastiques sont importantes, ainsi que le WWC Challenge qui consiste à nettoyer et à mettre en place une gestion durable des déchets dans 20 villes du monde d'ici 2022.

« Pour les deux milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la collecte des déchets, le manque de données constitue un obstacle important à la mise en place d'un programme municipal efficace de gestion des déchets solides », a déclaré Jacob Duer, président-directeur général de l'Alliance to End Plastic Waste. « Grâce à notre travail avec ONU-Habitat, nous fournirons pour la première fois aux responsables municipaux une compréhension complète de leurs systèmes de gestion des déchets, de leurs lacunes et des solutions pour les améliorer. Nous espérons que le travail aura un impact positif immédiat et durable sur ces six villes et nous espérons utiliser ce que nous apprenons pour étendre le programme à un plus grand nombre de communautés urbaines. »

Parmi les villes participantes figurent Nairobi et Mombasa au Kenya ; Addis-Abeba et Baher Dar en Éthiopie ; Thiruvananthapuram (Kerala) et Mangalore (Karnataka) en Inde.

À l'issue du programme, qui se déroulera dans les dix à douze prochains mois, des évaluations complètes des pratiques de gestion des déchets dans les principales villes seront réalisées dans le but de brosser un tableau des solutions permettant d'augmenter la quantité de déchets plastiques collectés et récupérés. Les évaluations peuvent suggérer des études de faisabilité pour des investissements dans des infrastructures de gestion des déchets plastiques plus importantes.

Le partenariat cherchera également à impliquer les parties impliquées locales afin de s'assurer que les membres appropriés des communautés et les acteurs concernés de la chaîne des déchets sont impliqués dès le début afin de résoudre les lacunes en matière d'infrastructure et de réduire les fuites de déchets plastiques dans les villes du programme grâce à une approche inclusive.

