L'Alzheimer's Disease Data Initiative lance la nouvelle plateforme AD Workbench pour favoriser l'innovation en recherche à l'échelle mondiale et accélérer les percées relatives à la maladie d'Alzheimer et aux affections connexes

Grâce à cette plateforme, les scientifiques peuvent accéder librement à davantage de données et à de nouveaux outils.

SEATTLE, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui a eu lieu le lancement de l'Alzheimer's Disease Data Initiative (ADDI) et de l'Alzheimer's Disease Workbench (AD Workbench), une plateforme basée sur le cloud devant aider les scientifiques à accélérer les découvertes et les innovations liées à la maladie d'Alzheimer et aux affections connexes. L'ADDI est une nouvelle initiative mondiale qui vise à faire progresser l'innovation au chapitre de la maladie d'Alzheimer en jetant un pont entre les chercheurs et les données dont ils ont besoin dans le but de générer des connaissances et de favoriser le développement de traitements et d'outils de diagnostic améliorés. L'ADDI, qui est un organisme de recherche médicale au titre de l'alinéa 501 c) 3) de l'Internal Revenue Code des États-Unis, a été créée par une coalition de partenaires souhaitant améliorer l'échange de données sur la démence entre les chercheurs et fournir de nouveaux moyens de faire des expérimentations sur la base des données les plus fiables.

Bien que la maladie d'Alzheimer soit l'une des principales causes de décès dans le monde, les progrès liés à la recherche et aux traitements stagnent depuis plusieurs décennies. On estime que les coûts associés aux soins des patients atteints de cette maladie s'élèvent à plus de 1 billion de dollars par an. Aujourd'hui plus que jamais, un échange de données plus important s'impose pour que des découvertes novatrices puissent voir le jour dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. L'avancement est possible. Mais il ne faudrait pas qu'il soit entravé par un problème d'accès aux données.

L'idée de l'ADDI a été lancée en 2018, après que Bill Gates a réuni une coalition de partenaires voulant améliorer l'échange de données sur la maladie d'Alzheimer et les affections connexes dans le but de faire progresser et d'accélérer la découverte de meilleurs traitements et outils de diagnostic.

« On a plus que jamais besoin de nouveaux traitements plus efficaces pour la maladie d'Alzheimer. En la comprenant mieux, on pourra la détecter et la diagnostiquer plus tôt. Les gens devraient pouvoir trouver des essais cliniques, s'y inscrire et les poursuivre bien plus facilement, et nous devons accélérer les découvertes et les innovations. Les données peuvent jouer un rôle fondamental dans les avancées, a expliqué Bill Gates. Elles constituent un outil extrêmement puissant qui peut être mieux exploité pour comprendre et réduire les répercussions de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que L'AD Workbench a été créé. »

La plateforme AD Workbench facilitera l'interopérabilité des plateformes de données et permettra aux chercheurs de travailler avec plusieurs ensembles de données. Grâce à un modèle commun de partage de données, l'AD Workbench donne la possibilité aux chercheurs autorisés d'importer leurs données et d'y accéder et de transférer des données à partir d'autres plateformes. Elle leur permet également de travailler en toute sécurité avec des ensembles de données anonymisées qui ne peuvent pas être transférés pour des raisons de confidentialité et à cause de la réglementation et des lois locales. Cette plateforme offre à ses utilisateurs un espace de travail personnalisé dans lequel ils peuvent effectuer un contrôle de la qualité, mais aussi harmoniser et analyser des données. Bientôt, l'AD Workbench permettra aux chercheurs et aux scientifiques des données de partager des idées de crowdsourcing et codes.

« Il n'y a aucune limite à l'innovation qui peut découler de la collaboration de chercheurs disposant de plus de données que jamais, a déclaré Tetsu Maruyama, directeur exécutif de l'ADDI. C'est ce qui rend l'AD Workbench aussi formidable. Et ce n'est que le début, car la plateforme continuera d'évoluer grâce aux apports et aux commentaires des chercheurs, ce qui fera en sorte que les scientifiques pourront utiliser de nouveaux outils et exploiter plus de données. »

L'AD Workbench améliorera l'accès à de nombreux types de données, ce qui accélérera notre compréhension de base de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes tout en faisant progresser la découverte de nouveaux traitements de différentes façons :

Possibilité pour les scientifiques de combiner des données provenant de plusieurs études individuelles pour mieux les comprendre.

Possibilité pour les chercheurs de réexaminer des ensembles de données existants au moyen de nouvelles méthodes et technologies d'analyse.

Élimination des obstacles traditionnels à la recherche, ce qui accélérera les recherches futures.

« L'échange de données et l'harmonisation des données entre plusieurs groupes nous donne un immense pouvoir, a déclaré la Dre Reisa Sperling, directrice du Center for Alzheimer Research and Treatment du Brigham and Women's Hospital. Grâce à l'AD Workbench, il sera plus facile d'accéder aux données et de les explorer de nouvelles façons ainsi que de multiplier les occasions de collaboration. »

L'ADDI favorisera un environnement qui aide les chercheurs à partager des données en leur fournissant des ressources. En plus de l'AD Workbench, l'ADDI a rassemblé des outils existants et en a créé de nouveaux pour aider les chercheurs à s'y retrouver dans les cadres et les politiques réglementaires qui constituent souvent des obstacles au partage des données. L'ADDI octroiera également des subventions aux chercheurs et aux organismes qui cherchent à améliorer l'accès aux données et leur partage par l'intermédiaire de l'AD Workbench. Améliorer l'accès aux ensembles de données les plus fiables est l'un des meilleurs moyens d'accélérer la mise au point de traitements plus efficaces et les diagnostics pour les médecins et les personnes atteintes de démence. Ensemble, ces percées réduiront considérablement les répercussions de la maladie d'Alzheimer sur les patients, leur famille et le système de santé.

Pour en savoir plus, consultez le site www.Alzheimersdata.org .

L'Alzheimer's Disease Data Initiative (ADDI) est un organisme de recherche médicale au titre de l'alinéa 501 c) 3) de l'Internal Revenue Code des États-Unis. Créé en partenariat avec l'Université de Washington, il se consacre à l'avancement des percées scientifiques dans le traitement de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes. L'ADDI vise à améliorer l'interopérabilité des plateformes de données existantes à l'échelle mondiale, à intensifier l'échange de données sur la démence provenant des universités et du secteur et à permettre aux scientifiques de trouver, de chercher, de combiner et d'analyser des données qui pourraient mener à des découvertes sur la démence. L'ADDI a également pour objectif d'améliorer les ensembles de données ou d'en combler les lacunes, notamment en permettant la génération d'ensembles de données représentatifs sur le plan démographique.

LinkedIn : AlzheimersData Twitter : AlzData

La coalition de partenaires de l'ADDI comprend l'American Association of Retired Persons (AARP), Aridhia, l'Alzheimer Association, Alzheimer's Research UK, Biogen, Bezos Expeditions, le consortium Critical Path for Alzheimer's Disease (CPAD), la Dementias Platform UK (DPUK), la Fidelity Biomedical Research Initiative (FBRI), Gates Ventures, le Global Alzheimer's Association Interactive Network (GAAIN), le Medical Research Council UK, le National Institutes of Health et le National Institute on Aging, VOR AI et le Wellcome Trust.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1335810/ADDI_Logo.jpg

Related Links

http://www.Alzheimersdata.org



SOURCE ADDI