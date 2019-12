L'Amazfit GTS de Huami caracole en tête lors du Black Friday 2019

L'un des clients d'Amazon a écrit : « Bien joué Amazfit ! La GTS a tout ce qu'il faut. Un écran de grande qualité, de nombreux cadrans entre lesquels choisir, une batterie avec une autonomie de deux semaines, un contrôle de la musique, une météo détaillée et des fonctions de forme physique ». Grâce à ses efforts constants en R & D, Amazfit GTS a obtenu ces résultats imbattables.

À titre de marque propre de Huami, Amazfit a développé une série de montres intelligentes qui souhaitent offrir un style de vie plus sain. Elle s'oriente aussi rapidement vers plus de 60 marchés internationaux, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, pour ne citer que ceux-là. Selon les résultats financiers non audités du troisième trimestre 2019 de Huami Corporation, le nombre total d'unités que Huami a expédié se chiffre à 27,6 millions au cours des neuf premiers mois de 2019, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 52,9 % par rapport aux neuf premiers mois de 2018.

Un coup d'œil à l'Amazfit GTS

L'Amazfit GTS n'est pas qu'un écran 2.5D incurvé à l'apparence parfaite pour les amoureux de technologie ; c'est aussi une évolution fondamentale des précédents designs carrés d'Amazfit. Le verre bombé 2.5D offre une transition en douceur vers le boîtier en métal. Elle existe en six couleurs différentes et est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur.

L'écran AMOLED de 341 PPI (pixels par pouce), une résolution parmi les plus hautes disponibles sur le marché, offre à l'utilisateur une expérience très satisfaisante dès le premier regard. Les widgets d'accès rapide sur l'écran d'accueil du dispositif sont également personnalisables. Sur l'interface principale, les utilisateurs peuvent personnaliser les sept widgets d'accès rapide parmi 19 fonctionnalités. Entre les caractéristiques disponibles, on trouve la fréquence cardiaque, les activités, le podomètre, l'heure, le calendrier, la météo et les évènements.

L'Amazfit GTS est alimentée par le capteur optique Bio Tracker™ de Huami, qui permet une surveillance ininterrompue de la fréquence cardiaque très précise pendant 24 heures et fournit des données cardiaques détaillées et des avertissements de détection des valeurs anormales.

Avec son capteur d'accélération à six axes et son système de positionnement GPS+GLONASS intégré, l'Amazfit GTS devient le compagnon idéal pour le sport et l'entraînement. Il est doté de 12 modes de sport différents : course à pied en plein air, tapis roulant, marche, vélo en plein air et à l'intérieur, vélo elliptique, natation en piscine ou en eau libre, alpinisme, course nature, ski et exercice.

À propos d'Amazfit

Amazfit est une marque propre de Huami (NYSE : HMI). Huami est une entreprise axée sur les données biométriques et d'activité qui possède une expertise considérable dans le domaine des technologies mettables (wearables) intelligentes. Huami est également un fournisseur de technologie mettable pour Xiaomi, le fabricant exclusif du bracelet Mi Band. Depuis septembre 2015, Huami a commencé à utiliser la marque Amazfit pour vendre des produits mettables intelligents qui ne sont pas conçus et fabriqués pour Xiaomi, dans le but de satisfaire le marché de moyenne gamme à haut de gamme.

Selon le rapport de Frost & Sullivan, Huami a livré 11,6 millions d'unités de dispositifs mettables intelligents au cours des neuf premiers mois de 2017, soit plus que toute autre entreprise au monde. Ce sont 18,1 millions d'unités de dispositifs mettables intelligents qui ont été expédiées en 2017. Au 31 mars 2018, un total de 56,5 millions de dispositifs avait été livré depuis la création de Huami en 2013.

Les applications mobiles de Huami, Mi Fit et Amazfit travaillent de concert avec des dispositifs mettables intelligents, qui fournissent aux utilisateurs une vue d'ensemble et une analyse complète de leurs données biométriques et d'activité. Au 31 décembre 2017, les applications mobiles de Huami comptaient quelque 56 millions d'utilisateurs enregistrés.

Huami est en train de transformer la façon dont les personnes se connectent à Internet et entre eux grâce à des technologies mettables intelligentes et des innovations basées sur les données. Elle s'est fixé pour mission de rendre le monde plus connecté. Le 8 février 2018, Huami a été cotée à la Bourse de New York. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://en.amazfit.com/news.html

