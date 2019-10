L'ambassadeur de CUPRA Mattias Ekström exploite des kilowatt-heures de puissance

Je suis vraiment impatient d'être capable de contrôler et d'exploiter toute la puissance du véhicule. Le plus compliqué est de s'habituer à conduire sans rapports de vitesses et sans pouvoir se fier au bruit du moteur.

Quelle a été votre première impression ?

Je me suis senti très à l'aise, surtout en atteignant la pleine puissance et à la sortie des courbes lentes, bien que je me sois aperçu que je forçais sur les roues arrière. J'ai encore besoin de temps pour m'habituer au son du moteur. En plus, je dois aussi faire très attention à la gestion de l'énergie à chaque tour ; c'est essentiel avec une voiture de course électrique, et c'est presque aussi important que sa vitesse.

Qu'est-ce que ça vous fait de participer au développement de la toute première voiture de course électrique ?

J'espère être en mesure d'aider l'équipe CUPRA en lui apportant mon expérience et mes impressions derrière le volant pour permettre au véhicule d'aller plus vite, tout en rendant sa conduite à la fois plus cohérente et plus souple.

Comment pensez-vous que se déroulera la compétition avec la e-Racer dans les courses ETCR ?

Mon rêve est de gagner et de devenir champion. Je veux mettre CUPRA sur le podium mondial des sports motorisés.

Deux champions, statistiques actuelles

CUPRA e-Racer :

Atteint une vitesse maximale de 270 km/h

Accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes

Sa batterie de 450 kg dispose d'une puissance égale à celle de 9 000 batteries de téléphones portables connectés simultanément

Délivre 300 kW de puissance continue et jusqu'à 500 kW à son maximum

Ses quatre moteurs peuvent atteindre 12 000 tours/min par rapport à 6 500 tours/min sur une voiture de course à essence, et le tout, avec une seule vitesse

Mattias Ekström :

Champion du monde de rallycross FIA 2016

Deux fois vainqueur du Deutsche Tourenwagen Masters

25 ans d'expérience en compétition au volant de voitures de tourisme, de rallye et de karting

