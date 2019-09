L'amour n'a pas de limite - Roberto Carlos et Lucky.io

« Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous n'avez pas besoin de forcer, vous le faites tout simplement, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes devenu assez bon pour pouvoir le faire à un niveau professionnel. Et ensuite, il n'y a aucune limite. On ne s'arrête jamais, quant on fait ce que l'on aime, par vrai ? »* A poursuivit le footballeur.

Il s'est ensuite servi du succès de Puttinu Cares en tant qu'exemple, remarquant qu'ils font « quelque chose qui les passionne réellement, et que la passion est communicative ».

Le joueur de football brésilien est considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauches de tous les temps. Ayant grandi dans une famille avec peu de moyens financiers, il a dû travailler pendant son enfance. À la grande joie des enfants, Roberto Carlos a ensuite joué au foot avec eux.

Le Dr Calvagna, vice-président et l'un des membres fondateurs de Puttinu Cares, a remercié LUCKY.io pour son engagement et l'aide octroyée à l'association pour son projet actuel : construire de nouveaux logements pour les patients et leurs familles qui voyagent au Royaume-Uni afin de bénéficier d'un traitement contre le cancer.

Le PGD de LUCKY.io, Halvor Dahl, s'est exprimé sur l'objectif de son casino qui travaille avec les crypto-monnaies : changer l'industrie. Puis, il a souligné que cela permettait de « mettre en relation les personnes issues de divers milieux d'une nouvelle façon [...] et c'est précisément ce que font la blockchain et les crypto-monnaies ».

