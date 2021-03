L'AMS et Revature lancent un partenariat stratégique pour remédier au déficit de compétences technologiques et renforcer la diversité de la main-d'œuvre par des initiatives de qualification de niveau international

L'offre combinée offre une approche intégrée unique, utilisant des programmes de développement des compétences technologiques, qui permet aux entreprises de mettre en place des capacités numériques à la demande chez les employés actuels ou futurs

LONDRES, 8 mars 2021 /PRNewswire/ -- AMS (anciennement Alexander Mann Solutions), un fournisseur mondial de services d'externalisation et de conseil en matière de talents, annonce un partenariat stratégique avec Revature , une entreprise leader dans le domaine du développement des talents technologiques. La nouvelle alliance permet aux clients de remédier à la pénurie de compétences technologiques en élargissant les compétences des talents nouveaux et existants, ce qui permet aux organisations de mieux affronter la concurrence dans l'avenir du travail.

À une époque où le changement accéléré est devenu la norme, la création d'une main-d'œuvre adaptée au changement exige de mettre davantage l'accent sur le comptage des compétences que sur celui des effectifs, et la solution conjointe AMS et Revature donne aux organisations les moyens d'effectuer ce changement. Les compétences techniques sont une nécessité absolue pour toute entreprise, mais les compétences numériques évoluent rapidement, ce qui rend de plus en plus difficile pour les organisations de rester en phase avec leurs employés ou de trouver de nouveaux talents sur le marché. Le rapport « Staffing Trends 2021 » de la SIA confirme cette nécessité, citant comme facteurs clés à la fois la rareté des recrutements expérimentés par rapport à la demande et « l'examen croissant et la pression sociétale sur les organisations pour qu'elles s'occupent de l'employabilité à long terme des travailleurs ». L'embauche de talents technologiques expérimentés ne peut plus répondre aux besoins - les options de compétences doivent être intégrées dans le paysage global de l'embauche technologique.

Ensemble, l'AMS et Revature répondent au besoin crucial d'améliorer les compétences des talents existants au sein des organisations afin de combler les lacunes cruciales en matière de compétences et de retenir les talents grâce à des possibilités de mobilité interne. Ce partenariat va encore plus loin grâce à une approche unique qui permet également d'identifier les talents en début de carrière et de développer les capacités technologiques sur le terrain, ce qui constitue un élément essentiel d'une stratégie complète d'acquisition de talents - en cultivant la prochaine génération d'experts technologiques adaptés aux besoins spécifiques de chaque organisation. Combinées, ces deux tactiques offrent une alternative stratégique à la concurrence et à « l'achat » de talents numériques expérimentés et coûteux, tout en créant des opportunités qui conduisent à une main-d'œuvre plus diversifiée et plus inclusive.

David Leigh, PDG d'AMS, a commenté le partenariat :

« Les compétences numériques sont celles qui évoluent le plus rapidement sur le lieu de travail actuel, et la capacité à suivre le rythme a un impact énorme sur les performances des entreprises. L'AMS est depuis longtemps reconnue comme un pionnier dans le domaine de l'acquisition de talents et nous sommes fiers de travailler en partenariat avec nos clients afin de renforcer leurs stratégies en matière de personnel, en particulier dans un contexte de changement constant. Mais nous reconnaissons également que la main-d'œuvre future devra continuellement se requalifier et perfectionner ses talents, et notre travail avec Revature accélérera notre capacité à fournir une approche holistique alors que nous nous attaquons au déficit de compétences technologiques. Nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui croit en notre objectif d'aider nos clients à atteindre une véritable dextérité de la main-d'œuvre et qui le soutient. »

Ashwin Barath, PDG et fondateur de Revature, a déclaré :

« Revature se réjouit de s'associer à l'AMS dans le cadre de ses efforts visant à fournir aux leaders mondiaux de l'industrie et à leurs organisations technologiques les meilleurs talents d'entrée de gamme dans le domaine du génie logiciel et des capacités de transformation de la main-d'œuvre. Notre capacité à faire croître et à nourrir la future main-d'œuvre de nos clients est inégalée. Le plus grand défi que doivent relever les entreprises qui se transforment sur le plan numérique est à la fois d'attirer des talents exceptionnels et d'améliorer les compétences et les qualifications de leur main-d'œuvre existante, conformément à leurs objectifs stratégiques. AMS et Revature relèvent ce défi grâce à un partenariat véritablement unique qui tire parti des atouts et de la portée mondiale de chaque entreprise. Notre objectif est d'être le partenaire stratégique de choix pour toutes les entreprises qui croient dans le capital humain et sa capacité à propulser les organisations technologiques dans leur quête de supériorité concurrentielle. »

