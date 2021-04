L'analyse de produits est la mesure principale du succès numérique, selon un nouveau rapport de Harvard Business Review Analytic Services sponsorisé par Amplitude

L'analyse de produits a dépassé l'analyse marketing traditionnelle pour mesurer les expériences numériques des clients

PARIS, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Amplitude, la plateforme de structuration des entreprises numériques, a dévoilé aujourd'hui une recherche sponsorisée menée par Harvard Business Review Analytic Services qui révèle que l'analyse de produits est la méthode principale de mesure des expériences numériques des clients. L'enquête et le rapport, « Making the Leap to a Digital-First Enterprise » montrent l'évolution de la façon dont les dirigeants d'entreprises numériques mesurent l'impact des expériences numériques dans cette nouvelle ère, avec l'analyse de produits en tête de liste par rapport aux sources de mesure traditionnelles, notamment l'analyse web, l'analyse d'attribution marketing, les outils de business intelligence et les enquêtes.

Les clients d'Amplitude, Ford Motor Company, Care.com et Match, ont été interrogés par Harvard Business Review Analytic Services pour ce rapport, qui comprend les points de vue de 295 dirigeants d'entreprises internationales, dont la taille varie de centaines à des dizaines de milliers d'employés, dans une variété de secteurs clés. Le rapport a mis en évidence cinq nouveaux piliers essentiels pour jeter les bases de la réussite des entreprises numériques dans la nouvelle ère du numérique, dont notamment :

L'ère du numérique est là pour durer : Plus des trois quarts des cadres interrogés (78 %) ont déclaré que l'adoption du numérique s'est accélérée et ne reviendra jamais aux niveaux précédents, les clients ayant pris de nouvelles habitudes numériques durables. 92 % ont déclaré qu'il s'agissait d'une occasion unique de tirer parti de l'accélération numérique.

Plus des trois quarts des cadres interrogés (78 %) ont déclaré que l'adoption du numérique s'est accélérée et ne reviendra jamais aux niveaux précédents, les clients ayant pris de nouvelles habitudes numériques durables. 92 % ont déclaré qu'il s'agissait d'une occasion unique de tirer parti de l'accélération numérique. Le produit numérique est l'épicentre de l'activité numérique : 58 % des dirigeants ont cité l'accent mis sur l'engagement des utilisateurs comme l'indicateur principal du succès à long terme d'un produit numérique. Cela met en évidence le changement de la façon de le mesurer, de comment « faire entrer le client dans la porte », avec des mesures telles que les clics publicitaires et le trafic sur le site web, à la mesure de la manière dont les clients réalisent la valeur du produit numérique, qui constitue la nouvelle référence en matière de réussite numérique.

58 % des dirigeants ont cité l'accent mis sur l'engagement des utilisateurs comme l'indicateur principal du succès à long terme d'un produit numérique. Cela met en évidence le changement de la façon de le mesurer, de comment « faire entrer le client dans la porte », avec des mesures telles que les clics publicitaires et le trafic sur le site web, à la mesure de la manière dont les clients réalisent la valeur du produit numérique, qui constitue la nouvelle référence en matière de réussite numérique. Le Net Promoter Score perd de sa pertinence : Le Net Promoter Score (NPS) était autrefois le Saint Graal de la mesure du sentiment et de la fidélité des clients. Aujourd'hui, seuls 16 % des dirigeants considèrent que les scores d'opinion des clients, tels que le NPS, sont importants pour le succès à long terme d'un produit numérique, ce qui met en évidence un changement essentiel : la mesure de l'opinion des clients après coup est remplacée par l'engagement en temps réel des utilisateurs dans l'expérience du produit numérique, qui est le facteur crucial du succès numérique.

Le Net Promoter Score (NPS) était autrefois le Saint Graal de la mesure du sentiment et de la fidélité des clients. Aujourd'hui, seuls 16 % des dirigeants considèrent que les scores d'opinion des clients, tels que le NPS, sont importants pour le succès à long terme d'un produit numérique, ce qui met en évidence un changement essentiel : la mesure de l'opinion des clients après coup est remplacée par l'engagement en temps réel des utilisateurs dans l'expérience du produit numérique, qui est le facteur crucial du succès numérique. La culture des données est un facteur de différenciation : 43 % des cadres ont cité l'absence d'une culture axée sur les données comme le principal défi à relever pour passer à une entreprise qui privilégie le numérique. Près de 40 % des dirigeants ont également cité l'incapacité d'analyser l'expérience complète de leurs clients à travers les appareils et les produits, ainsi que le manque de données centralisées, comme étant des défis majeurs.

43 % des cadres ont cité l'absence d'une culture axée sur les données comme le principal défi à relever pour passer à une entreprise qui privilégie le numérique. Près de 40 % des dirigeants ont également cité l'incapacité d'analyser l'expérience complète de leurs clients à travers les appareils et les produits, ainsi que le manque de données centralisées, comme étant des défis majeurs. Les attentes sont grandes et la concurrence incessante : 81 % des dirigeants estiment que les attentes des utilisateurs en matière d'expérience numérique n'ont jamais été aussi élevées, et 69 % que la concurrence pour fidéliser les clients n'a jamais été aussi féroce, ce qui souligne l'urgence et la nécessité pour toutes les entreprises numériques de repenser la manière dont elles apportent de la valeur aux clients dans cette nouvelle ère.

« Nous vivons une révolution des revenus liés aux produits numériques, centrée sur l'utilisation des produits numériques pour redéfinir complètement la valeur que nous créons pour les clients », a déclaré Jian Wei Hoh, responsable du design d'entreprise chez Ford Motor Company, dans le rapport. « Tout ce que les gens font comporte un aspect d'expérience numérique. Les produits numériques nous aident à nous rapprocher du client en s'intégrant de manière transparente dans leurs trajets numériques. »

« Deux types d'entreprises émergent aujourd'hui plus rapidement que jamais : les perturbateurs numériques et ceux qui sont perturbés numériquement », a déclaré Jennifer Johnson, directrice du marketing et de la stratégie chez Amplitude. « Pour survivre dans cette nouvelle ère numérique, les entreprises doivent adopter une approche fondamentalement nouvelle pour comprendre le comportement numérique des clients, prédire quels comportements se traduisent par des résultats commerciaux et adapter les expériences numériques pour maximiser les résultats commerciaux. Vous ne pouvez pas obtenir cette visibilité par des clics publicitaires et du trafic web. La nouvelle mesure de l'activité numérique pour débloquer la croissance consiste à mesurer où la valeur est créée et échangée - dans le produit numérique. La mesure de la réussite numérique sous cet angle doit être au cœur de toute entreprise numérique. »

Pour en savoir plus sur le rapport, lisez notre article de blog ici ou accédez au rapport complet ici.

À propos d'Amplitude

Amplitude, la plateforme de structuration des entreprises numériques, est classée 22e sur la liste des meilleurs produits logiciels de G2. Basée à San Francisco et disposant de bureaux à New York, Londres, Paris, Amsterdam et Singapour, Amplitude aide les entreprises à comprendre en profondeur le comportement de leurs clients numériques, à prévoir les actions en corrélation avec les résultats commerciaux et à adapter rapidement l'expérience client pour maximiser les revenus. Plus de 40 000 applications numériques de sociétés telles que Microsoft, Ford, CapitalOne, NBC, Hubspot et PayPal utilisent Amplitude pour répondre à des questions stratégiques sur la manière dont les clients numériques utilisent leurs produits numériques et sur le lieu où placer leurs paris numériques pour maximiser leurs revenus.

Related Links

https://amplitude.com



SOURCE Amplitude