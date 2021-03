L'analyse du cycle de vie d'AlgaPrime™ DHA de Corbion valide une empreinte carbone plus faible par rapport aux sources traditionnelles d'huile de poisson

Alimenté par des énergies renouvelables

L'usine d'AlgaPrime se trouve au milieu des champs de canne à sucre et est située à côté d'une usine de canne à sucre. Les déchets de canne à sucre sont utilisés comme une source d'énergie renouvelable pour alimenter entièrement la raffinerie de sucre et l'usine de production d'algues.

La canne à sucre utilisée pour produire l'AlgaPrime DHA par fermentation est l'une des sources de sucre les plus productives au monde, par rapport à d'autres sources de matières premières sucrières, comme le maïs et le blé. Cela signifie que plus on produit de sucre par hectare, plus on peut produire d'oméga-3 par hectare.

Un hectare de terre produit à la fois le combustible et la matière première pour la culture d'AlgaPrime DHA, avec un impact nul sur la déforestation, confirmé par des données satellite historiques.

« De nombreux agriculteurs adoptent des ingrédients d'algues riches en oméga-3 produits de manière durable et contribuent à protéger la biodiversité marine en réduisant la dépendance à l'égard de l'huile de poisson comme seule source d'oméga-3 à longue chaîne », a déclaré le Dr Piers Hart, spécialiste de l'aquaculture au WWF-UK. « Il est encourageant de voir ces résultats positifs de l'ACV pour les ingrédients d'algues riches en oméga-3 produits en utilisant de l'énergie renouvelable et du sucre équitable comme matière première. Grâce aux efforts des entreprises innovatrices, des agriculteurs et des producteurs d'aliments pour animaux, l'ajout d'algues riches en oméga-3 dans les aliments pour animaux est l'une des nombreuses innovations importantes et essentielles au progrès de nos efforts collectifs visant à réduire l'empreinte environnementale de la production alimentaire tout en améliorant la nutrition pour tous. »

« Chez Corbion, nous nous engageons à mettre à profit notre expertise unique en matière de fermentation à grande échelle pour fournir des solutions durables et fiables, comme AlgaPrime DHA, pour la préservation de la planète », a déclaré Ruud Peerbooms, président de Corbion Algae Ingredients. « Les résultats de cette analyse du cycle de vie montrent le rôle important que l'AlgaPrime DHA peut avoir pour les agriculteurs, les producteurs d'aliments pour le bétail et pour les animaux de compagnie qui s'efforcent d'atteindre les principaux objectifs de développement durable des Nations unies. »

La publication scientifique de l'étude ACV sur le DHA d'AlgaPrime fait l'objet d'un examen collégial.

