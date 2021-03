L'ancien PDG de Havas, Mindshare et Digitas pour l'Amérique du Nord rejoint le conseil d'administration de Fenestra

- Fenestra annonce que Colin Kinsella rejoint le conseil d'administration à un moment de croissance rapide

LONDRES, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- Fenestra, la plate-forme indépendante qui aide les annonceurs, les agences et les éditeurs à maximiser les performances de leurs activités programmatiques, annonce que Colin Kinsella, plus récemment PDG de Havas North America et Mindshare NA, rejoint son conseil d'administration.

Fenestra offre aux annonceurs, aux éditeurs et à leurs agences une plateforme unique et configurable ainsi qu'un écosystème de données transparent pour enregistrer, vérifier et optimiser les transactions financières tout au long de leur chaîne d'approvisionnement programmatique. La technologie multiplateforme offre aux acheteurs de publicité un tableau de bord analytique programmatique et aux éditeurs un tableau de bord de monétisation programmatique. Fenestra a récemment lancé Skylight™ - son moteur de recommandation personnalisable - qui fait passer l'optimisation programmatique des estimations des clients à une action calculée et objective. Les partenaires de Fenestra améliorent les performances de ≈20 % et font gagner à leurs traders programmatiques >1 heure chaque jour pour gérer leurs campagnes. La plateforme propriétaire de Fenestra ingère des données financières directement à la source pour >150 millions d'impressions par jour.

Colin Kinsella est considéré comme un leader visionnaire qui a mis en œuvre, tout au long de sa carrière, une réflexion stratégique axée sur le client qui favorise l'innovation et le succès durable.



Colin a dirigé Havas en Amérique du Nord pendant les quatre dernières années. Avant de rejoindre Havas, Colin était PDG de Mindshare North America, une division de GroupM de WPP. Au cours de son mandat, il a géré les relations avec les clients d'un portefeuille diversifié comprenant Volvo, American Express, Unilever et Nordstrom et a orchestré le lancement mondial de The Loop, une « salle de guerre » infusée de données qui surveille les données provenant de plus de 100 sources en temps réel afin d'orienter la stratégie et de suivre le succès des campagnes. Lauréat de plusieurs prix, Colin a été reconnu comme un Digital All Star par Media Post en 2015. Sous la direction de Colin, Havas Media a remporté le prix de l'agence média américaine de l'année 2016 d'Adweek, le prix de l'agence média américaine de l'année 2017 de MediaPost, et a été classée par RECMA comme l'agence la plus gagnante en 2018.

Colin Kinsella a déclaré : « L'environnement règlementaire mondial de la publicité numérique évolue rapidement, le programmatique continue de se développer de manière exponentielle et les annonceurs, avec leurs agences, cherchent de plus en plus à comprendre où va leur argent, comment il y arrive et comment maximiser leurs résultats commerciaux. J'ai consacré ma carrière à cet objectif. En tant qu'investisseur, j'ai été époustouflé par ce que Fenestra a réalisé jusqu'à présent et je suis enthousiaste à l'idée de l'aider plus activement à passer au niveau supérieur. »

Ashley MacKenzie, fondatrice et directrice générale de Fenestra, a ajouté : « C'est avec humilité que j'accueille Colin au sein de notre conseil d'administration. Comme Fenestra est de plus en plus adoptée par les agences pour le compte de leurs clients, Colin a passé des décennies à diriger certaines des agences les plus prestigieuses du monde, dans le plus grand marché publicitaire du monde, et il jouera un rôle inestimable en nous aidant à naviguer dans notre prochaine phase de croissance, tant sur le plan stratégique qu'international. »

À propos de Fenestra

Fondée en 2018 à Londres, avec des clients opérant dans >30 territoires, Fenestra fournit une plateforme indépendante et configurable et un écosystème de données transparent pour enregistrer, vérifier et optimiser les transactions financières dans leur chaîne d'approvisionnement programmatique. Les partenaires de Fenestra comprennent T-Mobile, Rommatic, Kindred, Vice Media, Betway, Hearts & Science, Immediate Media, AIP, IDComms et the Gruffalo.

SOURCE Fenestra