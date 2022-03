L'APA publie le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition, révision du texte (DSM-5-TR)

WASHINGTON, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'American Psychiatric Association (APA) a publié le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition, révision du texte (DSM-5-TR). Le manuel, que l'APA publie et met à jour depuis 1952, définit et classe les troubles mentaux afin d'améliorer le diagnostic, le traitement et la recherche.

Développé avec l'aide de plus de 200 experts en la matière, le DSM-5-TR comprend le texte et les références entièrement révisés du DSM-5, ainsi que des critères de diagnostic mis à jour et des codes d'assurance de la CIM-10-CM. Il présente un nouveau trouble, le trouble du deuil prolongé , ainsi que des codes pour le comportement suicidaire et l'automutilation non suicidaire.

Au fur et à mesure que la révision était préparée, 29 experts américains et internationaux en psychiatrie culturelle, en psychologie et en anthropologie l'ont examinée pour déterminer les influences culturelles sur les caractéristiques des troubles, en intégrant des informations pertinentes dans les sections sur les questions de diagnostic liées à la culture. Un groupe de travail supplémentaire composé de 14 professionnels de la santé mentale de divers milieux ethniques et racialisés possédant une expertise dans les pratiques de réduction des disparités a examiné les références à la race, à l'origine ethnique et aux concepts connexes tout au long du manuel pour éviter de perpétuer des stéréotypes ou d'inclure des informations cliniques discriminatoires.

« Cette révision du texte reflète les mises à jour les plus récentes de la littérature avec le regard supplémentaire des constructions ethnoculturelles et raciales dans le diagnostic, ainsi que des constructions de sexe et de genre », a déclaré Vivian Pender, M.D., présidente de l'APA. « Ce sera un outil puissant entre les mains des psychiatres et autres cliniciens en santé mentale alors que nous travaillons à diagnostiquer et à traiter nos patients. En produisant ce volume, l'APA continue de faire progresser la science de l'esprit. »

Le DSM-5, depuis 2013, a été mis à jour au moyen d'un processus en ligne ; les chercheurs qui souhaitaient proposer des mises à jour du manuel les ont soumises par le biais du portail en ligne. Chaque proposition a fait l'objet d'un vaste processus d'examen en plusieurs étapes par des groupes d'experts avant l'approbation finale et l'inclusion, le cas échéant. En fin de compte, le DSM-5-TR inclut toutes ces mises à jour ainsi que des correctifs techniques. Le processus en ligne restera également ouvert pour le DSM-5-TR.

« Deux cents chercheurs et praticiens experts ont consacré d'innombrables heures à faire en sorte que le DSM-5-TR soit une contribution indispensable à notre compréhension de la maladie mentale », a déclaré Saul Levin, M.D., M.P.A., PDG et directeur médical de l'APA. « Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à sa production et nous sommes impatients de voir les chercheurs, les cliniciens et les étudiants du monde entier l'utiliser. »

Pour en savoir plus, consultez le site psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm .

SOURCE American Psychiatric Association