L'Apollo Foundation présente une invention pour la réorganisation des blockchains décentralisées

L'Apollo Foundation a présenté un mécanisme permettant des mises à jour sécurisées des blockchains avec la sortie de son Updater. La toute nouvelle innovation de l'Apollo Foundation a été conçue pour mettre à jour la blockchain en utilisant une transaction sur la blockchain elle-même, permettant à celle-ci d'éviter les hard forks et d'assurer la stabilité de chaque nœud contribuant à la blockchain.

Victor Konovalov, directeur de l'Apollo Foundation, a évoqué les capacités de son produit : « Cette mise à jour nous permettra d'intégrer rapidement et efficacement des contrats intelligents, ainsi que d'ajouter de nouvelles fonctions à la blockchain. L'Updater permettra la réalisation de mises à jour rationalisées dans le modèle blockchain existant », a déclaré M. Konovalov.

Pour évaluer l'importance de l'invention de l'Apollo Foundation, il est intéressant d'imaginer ce qui arriverait si l'Updater était utilisé dans d'autres projets blockchain. Par exemple, le hard fork de Bitcoin a été associé à un changement de la taille des blocs. L'utilisation du mécanisme de mise à jour sécurisée de l'Updater pour les blockchains a peut-être évité la situation dans son ensemble. À chaque fois que le type de protocole de cryptomonnaie change, si on y ajoute l'anonymat, l'Updater peut éviter tous les problèmes réseau associés et assurer son intégrité.

Concernant le développement de l'Updater pour leurs objectifs, Sergey Rohvarg, directeur technologique de l'Apollo Foundation, a déclaré : « Avec l'aide de l'Updater, nous avons ajouté les signatures numériques à notre réseau. Nous évitons ainsi que le réseau ne soit surchargé de fausses signatures et transactions. Nous mettons désormais à jour les paramètres cruciaux sans hard forks, ce qui accélère la blockchain. L'Updater nous permet d'éviter les erreurs lors du lancement de l'algorithme de mise à jour automatique, qui est inclus dans la transaction depuis les nœuds de l'Apollo Foundation. Nous pouvons maintenant vérifier et comparer les versions des mises à jour et changements de configuration avec une signature numérique et voir l'historique des changements. Cela nous protège des hackers et de toute mise à jour non autorisée de sources non autorisées », explique M. Rohvarg.

L'Apollo Foundation a lancé la toute première cryptomonnaie tout-en-un focalisée sur l'intégration de toutes les fonctions de cryptomonnaie, et elle espère combiner ces fonctions à une confidentialité inégalée. Apollo vise à devenir la cryptomonnaie la plus multifonctionnelle sur le marché, et les auteurs du projet sortiront prochainement leur deuxième mise à jour majeure, Hermes 1.0, faisant d'Apollo l'une des crytomonnaies les plus rapides disponibles.

