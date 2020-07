L'Apollo Proton Cancer Centre reçoit l'accréditation de la JCI

Le Dr Prathap C Reddy, président d'Apollo Hospitals, a déclaré : « La prévalence croissante du cancer en Inde et le manque de centres d'oncologie nous ont conduits à introduire les technologies de traitement du cancer les plus avancées, aboutissant au premier centre de protonthérapie d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Les dix plus grands spécialistes de l'oncologie se sont joints à nous et à nos technologies médicales ultramodernes pour faire en sorte que notre établissement soit un centre de protonthérapie d'envergure mondiale. Nous sommes fiers que l'APCC ait été reconnu pour ses critères de qualité, ce qui renforcera encore notre détermination à placer la barre plus haut dans le domaine de l'oncologie. »

Paula Wilson, présidente-directrice générale de JCI, a déclaré : « La Joint Commission International (JCI) félicite l'APCC pour son engagement en faveur du respect des normes internationales de qualité et de sécurité des patients en obtenant l'accréditation JCI en cette période de pandémie mondiale. Cet accomplissement a été rendu possible grâce à l'utilisation du processus d'enquête virtuelle de la JCI, qui permet d'effectuer des enquêtes par le biais de la technologie. »

Mme Preetha Reddy, vice-présidente d'Apollo Hospitals, a déclaré : « L'APCC a réussi à rendre la radiothérapie la plus avancée du monde accessible à une large population. Premier centre de protonthérapie à recevoir l'accréditation JCI de référence en Asie du Sud et au Moyen-Orient, il a franchi ce cap malgré les défis posés par la pandémie, ce qui souligne l'engagement de l'APCC en matière de qualité et de soins avancés dispensés aux patients. »

Au cours de sa première année d'activité, l'APCC a déjà réalisé plus de 200 procédures protoniques et plus de 750 procédures chirurgicales sur des patients du monde entier. Des groupes multidisciplinaires de gestion des maladies et des plans de soins personnalisés spécifiques à chaque organe garantissent que les patients se sentent en sécurité et à l'aise et qu'ils reçoivent des soins oncologiques personnalisés dans le cadre de leur traitement anticancéreux.

À propos de l'Apollo Proton Cancer Centre

Véritable pôle d'excellence, l'APCC est le premier centre de protonthérapie d'Inde. Il s'agit d'un établissement de traitement entièrement intégré qui offre des traitements chirurgicaux, radiologiques et oncologiques de pointe.

