L'app MuslimMatch.com à la croissance la plus rapide est à présent disponible dans neuf langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, le malais et l'espagnol

Depuis son lancement initial en anglais au cours de juillet 2018, l'app a bénéficié d'une croissance spectaculaire aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans d'autres pays européens et au Moyen-Orient pour d'emblée devenir l'app à la croissance la plus rapide dans ces zones géographiques.

Quelques fonctionnalités intéressantes de l'app MuslimMatch.com :

Les femmes peuvent voir ceux qui ont visualisé ou aimé leur profil d'utilisatrice.

Les femmes peuvent prendre l'initiative d'une discussion avec des profils correspondant à une affinité mutuelle.

Des fonctions de vérification d'autoportrait et de téléphone assurent la sûreté des usagers.

Un filtrage manuel à 100 % de profils permet d'éliminer les utilisateurs non sérieux.

Des filtres perfectionnés

permettent de rechercher les profils correspondant au style de vie et à la religion des membres.

Dans le retour d'information, les utilisateurs avaient fait savoir que la disponibilité de leur langue maternelle les ferait se sentir plus à l'aise, et MuslimMatch a ainsi décidé de prendre la direction du multilinguisme.

MuslimMatch a entamé le processus d'ajouter d'autres langues, notamment l'arabe, que les usagers pourront choisir à l'avenir.

Ses services seront disponibles sur les plateformes iOS et Android.

À propos de MuslimMatch.com

MuslimMatch est l'app de rencontres par affinités pour musulmans et dont la croissance est la plus rapide dans le monde entier. Avec son siège à Dubaï, les sites de rencontres comprennent ArabMuslimMatch.com, AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com, BangladeshiMuslimMatch.com et MalaysianMuslimMatch.com. Ses services sont à l'heure actuelle disponibles dans neuf langues sur iOS et Android.

Matrimony DMCC

no : 903, Fortune Executive Tower,

Jumeirah Lake Towers,

Dubaï, Émirats arabes unis

Visiter https://www.muslimmatch.com/

Pour toute demande, contacter : [email protected]

