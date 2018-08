L'appel à candidatures pour le programme Longwood Gardens Fellows est lancé

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 3 août 2018 /PRNewswire/ -- Les candidatures sont ouvertes pour le programme Longwood Gardens Fellows, un programme d'apprentissage résidentiel de 13 mois qui se concentre sur le renforcement des capacités d'encadrement des professionnels de l'horticulture publique à fort potentiel. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur longwoodgardens.org/fellows-program pour obtenir des informations sur le programme et les modalités de candidature. Les candidatures doivent être déposées avant le 1er octobre prochain.

Ce programme s'adresse aux professionnels à travers le monde qui sont titulaires d'une licence et animés d'un fort désir d'encadrer une équipe dans un environnement d'horticulture publique. Les candidats de maîtrise et les doctorants, ainsi que les personnes qui changent de carrière, sont invités à postuler. Le programme commencera en juin 2019.

Les cadres actuels dans l'horticulture publique sont encouragés à proposer des personnes qui sont attachées à l'excellence professionnelle, qui ont une grande curiosité intellectuelle et qui souhaitent représenter diverses perspectives et divers parcours dans le cadre du programme. Les propositions doivent être adressées par écrit au directeur du programme, Dr. Tamara Fleming, tfleming@longwoodgardens.org, avant le 1er septembre prochain.

Pendant leur résidence de 13 mois à Longwood, entièrement financée et fondée sur une cohorte, les participants approfondiront les grandes questions d'actualité en lien avec l'horticulture publique, comme le leadership, les relations avec le conseil d'administration et la gouvernance, les aptitudes à la communication, la gestion du changement, l'innovation, et la gestion des ressources humaines et des talents. Un stage de deux mois sur le terrain, aux États-Unis ou à l'étranger, permettra de mieux comprendre ces enjeux, et donnera aux participants les compétences nécessaires pour guider une organisation vers un avenir brillant et durable. Au terme du programme, ils rejoindront la prestigieuse Society of Fellows, un réseau mondial de professionnels des jardins publics.

Des séances d'information en ligne seront proposées les 13 et 22 août et le 4 septembre. Elles seront animées par des participants actuels et des anciens, qui donneront aux éventuels étudiants des informations sur le programme et la procédure de candidature. Pour s'inscrire à une séance d'information, rendez-vous sur longwoodgardens.org/fellows-program/apply.

À propos de Longwood Gardens



Longwood Gardens est l'un des grands jardins du monde, avec ses 438 hectares de jardins, ses bois, ses prés, ses fontaines, son orgue Aeolian de 10 010 tuyaux et sa verrière de 1,6 hectare. La principale influence de Longwood sur l'horticulture américaine a été ses programmes de formation. Depuis 1958, des milliers d'étudiants du monde entier ont participé à l'un ou plusieurs des programmes intensifs de Longwood, qu'il s'agisse des programmes « School & Youth », qui vise chaque année 45 000 élèves en ligne et en présentiel, du programme de deux ans « Professional Gardener » ou du programme « Fellows ». Les diplômés occupent aujourd'hui des postes d'encadrement dans les meilleures institutions horticoles du pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur longwoodgardens.org.

