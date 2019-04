L'appel à conférenciers de l'AutoMobility LA 2019 est à présent ouvert

« L'AutoMobility LA est connu pour être un évènement qui rassemble les esprits les plus brillants du secteur de la mobilité afin de réfléchir et susciter des discussions stimulantes et constructives dans le but de comprendre comment et pourquoi le secteur continuera à se transformera pour répondre et s'adapter aux besoins et aux valeurs en constante évolution de la société », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show et d'AutoMobility LA.

L'objectif de l'évènement est de réunir un groupe varié de professionnels et de leaders de divers secteurs industriels impliqués dans l'écosystème de la mobilité. Pour les secteurs de l'automobile, des technologies, des médias, du design, des startups, des investisseurs, des analystes, etc., AutoMobility LA est un lieu qui permet d'établir des contacts précieux et de participer à des conversations inspirantes, le tout sur le plus grand marché d'achat automobile du pays. Alors que la conférence d'AutoMobility LA est devenue une plateforme de référence pour discuter et s'interroger sur l'avenir des transports, elle permet également aux conférenciers d'établir ou de renforcer leur réputation de leaders d'opinion.

Parmi les conférenciers de renom de ces dernières années, citons : Andre Haddad, PDG de Turo ; Brian Krzanich, PDG d'Intel ; Carsten Breitfeld, PDG et cofondateur de BYTON ; Chris Ballinger, PDG et cofondateur de MOBI ; Giovanni Palazzo, président et PDG d'Electrify America ; John Krafcik, PDG de Waymo ; John Zimmer, cofondateur de Lyft ; Laura Schwab, présidente d'Aston Martin Americas ; Mark Fields, président et PDG de Ford Motor Company ; Ned Curic, vice-président de l'automobile d'Amazon Alexa Automotive ; Padma Warrior, PDG de NextEV USA (NIO) ; Peter Schwartz, futuriste chez Salesforce ; Simon Broesamle, directeur des services à la clientèle de BMW ReachNow ; et Tom Gebhardt, PDG de Panasonic North America.

L'Automobility LA 2019 se tiendra du 18 au 21 novembre au Los Angeles Convention Center. Le LA Auto Show ouvrira ses portes au grand public du 22 novembre au 1er décembre.

Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/. Pour soumettre votre candidature en tant que conférencier, rendez-vous sur https://automobilityla.com/speaker-submission/ avant 17 h 00 (heure avancée du Pacifique) le 22 avril 2019.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'Automobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'Automobility LATM, premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater L.A. New Car Dealer Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter , Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter , Facebook ou Instagram .

