L'Appian Education Partner Program fournit des développeurs prêts à l'embauche.

Le réseau d'éducation, de formation et de certification aide à répondre à la demande mondiale de développeurs Appian

PARIS, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui le lancement d'Appian Education Partner Program, un réseau mondial d'organisations dont le but est de fournir une gamme de ressources pédagogiques aux professionnels et aux particuliers qui cherchent à obtenir la certification Appian. En association avec des organismes de formation et des établissements académiques, Appian propose ainsi des ressources officielles et des formations pour aider les individus à obtenir la certification de développeurs Appian.

L'industrie du low-code connaît une croissance rapide, et Gartner prévoit d'ailleurs que 75 % du développement des applications d'entreprise se fera avec du low-code d'ici 2024. La demande de la Plateforme Low-Code Appian et de talents Appian est en hausse dans le monde entier. Le nombre d'organisations utilisant Appian double chaque année, et les développeurs certifiés Appian sont très prisés. Appian Education Partner Program répond ainsi aux besoins de ressources qualifiées pour les clients Appian comme pour les partenaires de déploiement.

« La technologie Appian offre des possibilités illimitées pour une transformation rapide des activités de l'entreprise, et nous nous engageons à faire en sorte que nos clients et nos partenaires aient accès aux ressources spécialisées nécessaires pour atteindre les plus hauts niveaux de succès dans leurs programmes Appian. » déclare Pavel Zamudio, Chief Customer Officer chez Appian. « Dans le même temps, le low-code offre des opportunités professionnelles incroyables pour les développeurs traditionnels, aussi bien que pour les nouveaux. Des programmes comme Appian Education Partners et notre initiative #lowcode4all créent de nouvelles possibilités de carrière enrichissantes. »

L'Appian Education Partner Program comprend un réseau d'organisations Hire-Train-Deploy [Embaucher-Former-Déployer] (HTD) à travers le monde, dont SkillStorm, Revature, Ethnus, Xebia, et PKUTech. Le programme s'étend également aux établissements d'enseignement supérieur comme l'Université du Texas à Dallas et envisage actuellement de nombreuses opportunités de déploiement en Europe.

Ces partenaires comme tous les autres partenaires du programme reçoivent des instructions détaillées sur la prestation de la formation Appian et des examens de certification, les dernières mises à jour du matériel de formation, ainsi que des outils et des ressources marketing pour promouvoir leurs offres.

Les personnes bénéficiant de la formation Appian Education Partner obtiennent :

L'accès complet à la version cloud de la Plateforme Low-Code Appian.

Une formation supervisée par un instructeur tous frais payés.

Des ressources d'apprentissage exhaustives.

La possibilité d'obtenir l'Appian Applied Developer Certification.

L'accès au Appian Hiring Network pour trouver un emploi.

Les particulers à la recherche d'une formation Appian, ainsi que les clients Appian et les partenaires à la recherche de ressources Appian, peuvent contacter une organisation partenaire Appian Education directement ou écrire à [email protected] pour obtenir de plus amples renseignements.

Les organisations souhaitant devenir un Appian Education Partner peuvent en apprendre davantage ici.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accélérer le travail, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

