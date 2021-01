L'application de covoiturage OBHAI sur WhatsApp - Une première au Bangladesh

On peut commander des OBHAI G (voiture), CNG (trois-roues) ou OBHAI Express (colis) sur WhatsApp. Les navetteurs peuvent enregistrer le numéro +8801313201222 dans leur carnet d'adresses sous « WhatsApp OBHAI ». Il faut ensuite taper simplement « Salut », pour bénéficier des services d'OBHAI sur WhatsApp. Pour réserver un trajet, il suffit de taper le numéro attribué, de cliquer sur envoyer, et les utilisateurs peuvent se préparer à un trajet confortable sur OBHAI.

« La réservation sur WhatsApp OBHAI permettra à un grand nombre d'utilisateurs d'OBHAI de commander facilement un OBHAI Gari, un OBHAI CNG et même des services OBHAI Express en quelques touches », s'est réjoui Anis Ahmed, fondateur de la start-up et investisseur d'Obhai Solutions Ltd.

OBHAI sur WhatsApp peut être utilisé par les clients actuels OBHAI de manière transparente, et tous les services, y compris la demande de remboursement, les réclamations, la facturation, l'examen de l'historique des trajets et les suggestions seront disponibles en quelques minutes auprès des représentants du centre d'appels OBHAI.

En outre, il est possible de discuter en direct avec les agents OBHAI pour trouver des solutions rapides. Le service d'IA associé sera également surveillé et maintenu par les agents de service à la clientèle d'OBHAI.

En plus d'offrir le service de communication le plus sophistiqué par WhatsApp, OBHAI sera en mesure de répondre aux utilisateurs de smartphones et aux passagers, en tenant compte de ceux qui ne disposent pas de suffisamment de stockage sur leurs smartphones, améliorant ainsi leur mode de vie complet.

Alors que le Bangladesh se dirige à grands pas vers une ère numérique plus sophistiquée, la population s'habitue désormais à avoir le monde entre leurs doigts. Ainsi, la fréquence des communications par l'entremise des plateformes de médias sociaux, comme Facebook, Viber, WhatsApp, etc., augmente considérablement. Gardant à l'esprit le besoin et le confort des citoyens du Bangladesh, OBHAI a fait un pas en avant et introduit son propre service WhatsApp pour compléter ses offres de covoiturage et offrir aux passagers une expérience plus personnalisée.

Depuis sa création en 2018, OBHAI fournit un service d'assistance à ses clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans 53 villes du Bangladesh. Pour garantir une assistance rapide et une satisfaction optimale, l'entreprise de covoiturage a pour objectif de respecter son engagement grâce au service de pointe que représente WhatsApp.

Contact pour les médias : Arif Mustafa, [email protected] , +8801754330994

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1425812/Ridesharing_App_OBHAI.jpg

SOURCE OBHAI Solutions