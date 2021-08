L'application de synchronisation labiale par intelligence artificielle WOMBO débarque sur l'AppGallery pour le plus grand bonheur des utilisateurs des appareils Huawei

Depuis son lancement en mars 2021, WOMBO a pris le monde d'assaut, enregistrant plus de 10 millions de téléchargements au cours du premier mois et se classant au 32 e rang du palmarès mondial des téléchargements au deuxième trimestre suivant sa sortie. WOMBO est maintenant officiellement l'application canadienne grand public qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire.

« Nous sommes très heureux de continuer à déployer WOMBO tout autour du monde par l'intermédiaire de notre partenariat avec l'AppGallery, a déclaré Ben Benkhin, chef de la direction de WOMBO. C'est extraordinaire de voir la quantité de joie et de rires que nous avons pu offrir à nos utilisateurs depuis mars. Nous avons hâte de collaborer avec Huawei à mesure que nous continuerons de grandir à l'international. »

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

Étant l'un des marchés d'applications à connaître la croissance la plus rapide au monde et figurant parmi les trois plus grands du secteur, l'AppGallery illustre ce que le soutien et l'encadrement opérationnels substantiels de Huawei peuvent faire pour aider les développeurs à atteindre tout leur potentiel.

WOMBO est un nouvel exemple d'application qui tire parti du HMS Core de Huawei, intégrant les kits de publicité et les kits d'achat intégré à l'application (IAP) de Huawei, pour offrir plus de points de contact aux utilisateurs de l'AppGallery. Ceci permet de créer une offre de base de type semi-payant fluide ainsi qu'un système d'achats intégrés à l'application (IAP) flexible pour les abonnements haut de gamme.

« Ayant déjà vu le potentiel de WOMBO, le fait de travailler avec Huawei nous a permis de bien comprendre comment donner une nouvelle dimension à la joie que procure l'application, a poursuivi Ben Benkhin. Le processus d'intégration a été simple et agréable, et nous avons bénéficié d'un soutien et d'un encadrement formidables sans faille. »

Il est maintenant possible de télécharger WOMBO depuis l'AppGallery.

À propos de l'AppGallery – l'un des trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale

Comptant parmi les trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale, l'AppGallery offre une vaste gamme d'applications mondiales et locales dans 18 catégories, dont la navigation, les transports, les nouvelles, les réseaux sociaux et plus encore. L'AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 550 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale. Huawei s'est associé à 4,5 millions de développeurs dans le monde, et le total des téléchargements effectués depuis l'AppGallery en 2020 a atteint 384,4 milliards de téléchargements.

À propos de WOMBO Studios, Inc.

WOMBO offre à ses utilisateurs la possibilité de donner vie à leurs photos. Grâce à une technologie de pointe, l'algorithme d'IA de WOMBO transforme facilement n'importe quel portrait en vidéos courtes et déjantées.

WOMBO repousse les limites de ce qu'il est possible de faire avec un simple égoportrait. Partout dans le monde, les utilisateurs font appel à WOMBO pour créer des vidéos de synchronisation labiale drôles, originales ou déjantées. Téléchargez WOMBO pour faire résonner votre voix vous aussi ! Visitez le site http://w.ai/ pour en savoir plus !

