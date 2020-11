L'application populaire PlantSnap disponible sur AppGallery

« PlantSnap se réjouit de cette collaboration avec Huawei et de rejoindre AppGallery. Les habitants de la Chine continentale se préoccupent de l'environnement et prennent d'importantes mesures pour le protéger. PlantSnap sera désormais en mesure de les aider dans cette démarche, a déclaré Eric Ralls, fondateur et PDG de PlantSnap, Inc. Nous n'aurions pas eu accès à ce marché sans l'aide de Huawei. »

Les avantages de PlantSnap offerts aux utilisateurs

PlantSnap permet aux utilisateurs du monde entier d'interagir avec une communauté sociale en ligne d'amoureux de la nature et des plantes. Ils peuvent notamment :

Se réunir tout au long de l'année et publier des photos pour discuter de jardinage et de conservation de la nature

Obtenir plus d'informations sur la protection de la planète

Regarder des photos prises partout dans le monde à l'aide de la carte mise à jour chaque jour dans la section « Explorer ».

L'application a été téléchargée plus de 42 millions de fois et compte plus de 700 000 plantes dans sa base de données. À l'heure actuelle, PlantSnap est disponible en 37 langues et est utilisée dans environ 200 pays du monde entier chaque jour. Grâce au partenariat avec l'AppGallery de Huawei, l'équipe de PlantSnap est heureuse de pouvoir mieux servir sa communauté grandissante mondiale d'amateurs de plantes et de la nature.

Soutien technique de Huawei

« Huawei nous a fourni toutes les ressources dont nous avions besoin, des téléphones pour les tests en passant par le budget pour le marketing des partenariats et le développement, a déclaré M. Ralls. Les capacités et les services fournis par le Huawei Mobile Services (HMS) étaient facilement interchangeables à l'intérieur de notre infrastructure existante, ce qui a harmonisé l'ensemble du processus de migration. »

De nombreux éléments de l'écosystème HSM ont été intégrés à l'application, notamment Account Kit, In-App Purchases, Analytics Kit, Remote Configuration, Auth Service, Push Kit et Location Kit. Huawei a également joué un rôle essentiel en aidant PlantSnap à obtenir les licences nécessaires pour être publiée et vendue en Chine continentale, où il y a actuellement plus de 850 millions d'utilisateurs potentiels.

AppGallery, l'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Lancée dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s'est engagée à répondre aux besoins diversifiés, mais ciblés, de ses 500 millions d'utilisateurs actifs. La plateforme de distribution d'applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à la rejoindre. Cela permet à AppGallery de demeurer une plateforme ouverte et novatrice accessible à tous.

AppGallery reconnaît l'importance et la contribution de ses développeurs et se consacre entièrement à leur réussite. Elle répond à tous les besoins des développeurs du monde entier en matière de soutien opérationnel et lance plusieurs initiatives qui leur sont destinées pour leur permettre d'innover davantage dans le développement d'applications.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web des développeurs Huawei à https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou le Forum des développeurs Huawei à https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1342262/image.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei