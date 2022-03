L'application Shopify Integration de Celigo conçue pour SAP® Business ByDesign® désormais disponible sur SAP Store

En s'intégrant à la solution SAP® Business ByDesign®, la solution de Celigo permet d'optimiser les opérations de commerce électronique grâce à l'automatisation de bout en bout des processus métier

SAN MATEO, Californie, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Celigo Inc., fournisseur de premier plan de plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) à l'échelle de l'entreprise pour le marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui que son application Shopify Integration conçue pour la solution SAP Business ByDesign est désormais disponible sur SAP® Store , le marché en ligne des offres SAP et de ses partenaires. La solution de Celigo permet aux utilisateurs, qu'ils soient informaticiens ou non, de configurer et de gérer des automatisations, de la commande à l'encaissement, entre SAP Business ByDesign et Shopify et d'optimiser les opérations de commerce électronique, permettant ainsi aux entreprises de se développer.

« Les achats en ligne prenant une part prépondérante dans les ventes au détail, les entreprises sont obligées d'améliorer leurs opérations de commerce électronique pour rester compétitives », a déclaré Randal Davis, directeur des ventes par canal chez Celigo. « Offrir aux clients et à leurs partenaires la possibilité d'automatiser les processus de commerce électronique permettra d'accélérer la transformation numérique de l'ensemble de l'entreprise, donnant à ces clients un avantage concurrentiel au fur et à mesure de la croissance de leur entreprise. »

La disponibilité sur SAP Store de l'application Shopify Integration de Celigo conçue pour SAP Business ByDesign permettra aux équipes informatiques, aux équipes opérationnelles et aux consultants fonctionnels d'automatiser facilement les processus de commerce électronique communs et personnalisés grâce à ces capacités et fonctionnalités uniques :

La construction de la solution sur l'iPaaS de Celigo permet l'extensibilité, la personnalisation, l'évolutivité, la surveillance et la gestion des erreurs, ce qui n'est pas possible avec des solutions point à point ou des constructions personnalisées.

Des flux complets prêts à l'emploi permettent de synchroniser les stocks, les clients, les commandes de vente, les annulations de commande et les exécutions (ou les livraisons sortantes) entre les systèmes, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle d'une ou de plusieurs boutiques Shopify.

La configuration intuitive sans codage oriente les utilisateurs dans le processus de mise en place des intégrations sans se soucier des API ou des codes tout en épargnant de précieuses ressources informatiques.

Les flux d'intégration de données peuvent être personnalisés et développés grâce à la solution iPaaS de Celigo, sans nécessiter de ressources techniques.

de Celigo, sans nécessiter de ressources techniques. L'absence de limites de transaction et de frais permet aux clients de synchroniser les données de tous les canaux de vente (y compris les commandes sociales et téléphoniques) entre Shopify et SAP Business ByDesign afin de garantir le traitement rapide des commandes et la visibilité des stocks dans tous les canaux.

De plus en plus de ventes se faisant en ligne, il est important pour les commerçants de fournir une expérience client sans heurts et de manière évolutive », poursuit Davis. « Celigo est un leader reconnu de l'automatisation du commerce électronique, notamment en ce qui concerne Shopify et les intégrations ERP. Une part importante des commandes du vendredi noir/lundi cybernétique passées sur les vitrines Shopify a transité par Celigo ; le fait que Celigo n'ait connu aucun temps d'arrêt malgré un volume de données multiplié par 10 met en évidence notre expertise et notre évolutivité pour gérer les commerçants de Shopify à haut volume.

SAP Store, disponible à l'adresse store.sap.com, offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, essayer, acheter et renouveler plus de 1 800 solutions auprès de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Et pour chaque achat effectué sur SAP Store, SAP plantera un arbre.

Celigo est un partenaire du programme SAP PartnerEdge®. À ce titre, la société est habilitée à créer, commercialiser et vendre des applications logicielles qui complètent les logiciels et la technologie SAP et s'en inspirent.

À propos de Celigo

Celigo est le principal fournisseur de plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour le marché intermédiaire. Nommée G2 Best Software for 2021 , Celigo permet une croissance fulgurante, une gestion contrôlée des coûts et une expérience client supérieure en garantissant que chaque processus, à tous les niveaux de l'organisation, peut être automatisé de la manière la plus optimale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.celigo.com. Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter le site https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

