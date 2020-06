L'Arabia Saudita continua nelle misure proattive di sviluppo nello Yemen durante la pandemia da COVID-19

ADEN, Yemen, 3 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Fin dalla sua prima presenza sul terreno in Yemen nel maggio 2018, l'SDRPY ha affrontato la salute, l'ambiente e altre problematiche con progetti di sviluppo e iniziative in cooperazione con il governo yemenita e le autorità locali, condividendo le esperienze con le organizzazioni internazionali e locali di riferimento per arrivare alle migliori pratiche di diretto beneficio per i cittadini yemeniti. Mentre i bisogni in Yemen crescono ora in conseguenza della pandemia da COVID-19, l'SDRPY continua nelle sue operazioni.