L'Arabie saoudite annonce le lancement d'un visa touristique

- Pour la toute première fois, les visas touristiques peuvent être obtenus auprès des ambassades et consulats saoudiens dans le monde entier

- Les citoyens de 49 pays vont pouvoir obtenir un visa électronique en ligne et un visa à leur arrivée

RIYAD, Arabie saoudite, 29 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Lors d'un évènement historique qui a lieu à Ad-Diriyah, un site de Riyad classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Son Excellence Ahmad Al-Khateeb, président de la Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine, annonce le lancement du visa touristique pour le Royaume d'Arabie saoudite.

Les demandes de visa peuvent désormais être faites auprès des ambassades et consulats saoudiens dans le monde entier.

Les citoyens de 49 pays pourront également faire une demande de visa électronique en ligne ou obtenir un visa à leur arrivée en Arabie saoudite. Un portail en ligne dédié que l'on trouve sur visitsaudi.com a été lancé et des bornes électroniques sont disponibles dans les aéroports.

Voici la liste des 49 pays qui seront éligibles pour faire une demande de visa électronique et de visa à l'arrivée.

États-Unis Canada Kazakhstan Singapour Brunei Nouvelle-Zélande Corée du Sud Japon Espagne Belgique Malaisie Autriche Chypre Royaume-Uni Croatie Estonie Andorre Danemark Allemagne Bulgarie France Hongrie République tchèque Hollande Italie Finlande Irlande Lituanie Grèce Liechtenstein Monaco Islande Malte Pologne Lettonie Norvège Russie Luxembourg Roumanie Slovénie Monténégro Slovaquie Suisse Portugal Suède Australie Saint-Marin Ukraine Chine (y compris Hong Kong, Macao et Taïwan)

Le visa touristique permet un séjour d'une durée maximale de 3 mois par entrée, les visiteurs pouvant passer jusqu'à 90 jours par an en Arabie saoudite. Le visa est valable un an et autorise plusieurs entrées.

Le coût d'une demande de visa électronique ou de visa à l'arrivée est de 440 SAR, majoré de la TVA.

L'Arabie saoudite a l'intention d'étendre le programme de visa électronique à d'autres pays en temps utile.

Ambition

L'ouverture de l'Arabie saoudite au tourisme est une étape essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie du pays et à réduire sa dépendance au pétrole.

L'Arabie saoudite compte atteindre le chiffre de 100 millions de nuitées, issues du tourisme international et national, par an d'ici à 2030, attirant ainsi d'importants investissements étrangers et nationaux et créant jusqu'à un million d'emplois.

À l'horizon 2030, l'objectif est de voir le tourisme contribuer à hauteur de 10 % du PIB du pays, alors qu'il ne représente que 3 % aujourd'hui.

Ce que le pays offre

Les visiteurs en quête de sites patrimoniaux inexplorés, d'une expérience culturelle authentique et d'une beauté naturelle à couper le souffle seront surpris et ravis de découvrir les nombreux trésors que renferme l'Arabie saoudite.

Les lieux d'intérêt de l'Arabie saoudite incluent :

Cinq sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et un nombre pharamineux de 10 000 sites d'intérêt historique.

Treize régions, chacune possédant une histoire culturelle et une tradition culinaire distinctes.

Une scène culturelle contemporaine qui comprend le Centre du roi Abdulaziz pour la connaissance et la culture à Dhahran, des parcs de sculptures, des galeries d'art, des défilés de mode, des évènements littéraires et le premier Festival international du film de la mer Rouge qui aura lieu en mars 2020.

Une étonnante diversité de paysages, notamment les montagnes verdoyantes de l'Asir, les eaux cristallines de la mer Rouge, les plaines enneigées de Tabuk en hiver et les sables mouvants du Quart vide.

Un certain nombre de nouvelles destinations touristiques sont actuellement en construction, notamment la ville futuriste de NEOM, la ville de Qiddiya, près de Riyad, qui va être consacrée au divertissement et une série de destinations de luxe au bord de la mer Rouge.

Stratégie de développement du secteur

Une solide stratégie de développement du secteur étaye le lancement du nouveau visa touristique.

La première phase du programme, qui sera menée de 2019 à 2022, mettra l'accent sur l'attraction de nouveaux visiteurs qui viendront « découvrir l'Arabie saoudite ».

La deuxième phase du programme, qui sera menée à partir de 2022, s'efforcera d'inciter les visiteurs à vivre « l'expérience saoudienne ».

Dans le cadre de la première phase, plus de 20 nouveaux sites touristiques vont être aménagés, ce qui va considérablement élargir le choix des visiteurs et leur permettre de découvrir les trésors cachés du pays.

Dans le cadre de la deuxième phase, sera lancé le développement complet de gigantesques projets saoudiens, notamment NEOM, Amaala, le projet de la mer Rouge, Al-Ula, Qiddiya et Ad-Diriyah.

L'approche de l'Arabie saoudite repose sur une gamme d'initiatives propices à un tel développement, parmi lesquelles figurent :

L'élaboration d'un cadre législatif, d'homologation et d'inspection complet pour le secteur du tourisme.

De grands efforts pour faciliter le recrutement et la formation du personnel dans les principales gammes d'emplois du secteur.

Un programme d'engagement du secteur privé visant à favoriser les partenariats afin d'offrir aux visiteurs une expérience plus riche et plus variée.

L'expansion des accords bilatéraux de connectivité aérienne et le lancement de nouvelles liaisons internationales pour relier l'Arabie saoudite aux pays ciblés.

S'exprimant à l'occasion du lancement du nouveau visa touristique, Son Excellence Ahmad Al-Khateeb va affirmer :

« Ce soir, nous entrons dans l'histoire.

Pour la première fois, nous ouvrons notre pays aux touristes du monde entier.

Que les personnes qui envisagent de visiter l'Arabie saoudite sachent qu'elles ne trouveront nulle part ailleurs dans le monde un accueil plus chaleureux. Et qu'elles ne trouveront pas un peuple plus fier de partager les richesses de sa terre avec elles.

Ne vous y trompez pas, c'est la stratégie Vision 2030 en action. Sous l'égide de Sa Majesté le Roi et de Son Altesse Royale le Prince héritier, nous assurons et centrons tous nos efforts sur un secteur non pétrolier qui stimulera la croissance et diversifiera notre économie pour les décennies à venir.

L'Arabie saoudite s'ouvre. Nous ouvrons notre économie. Nous ouvrons notre société.

Désormais, nous ouvrons nos maisons et nous ouvrons nos cœurs aux invités du monde entier. Venez visiter l'Arabie saoudite. Et laissez-nous vous accueillir en Arabie. »

