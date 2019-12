L'Arabie saoudite endosse la présidence du G20 de 2020

RIYAD, Arabie saoudite, 1er décembre 2019 /PRNewswire/ --

Le Royaume d'Arabie saoudite endosse la présidence du G20 de 2020 à compter d'aujourd'hui, le 1er décembre 2019.

Le thème principal de la présidence saoudienne du G20 sera : « Réaliser les opportunités du 21e siècle pour tous ».

Le Royaume d'Arabie saoudite se félicite du travail accompli par la présidence japonaise du G20 en 2019 et continuera à soutenir ses efforts pour façonner une coopération mondiale.

Le Royaume d'Arabie saoudite assume aujourd'hui la présidence du G20 et se prépare au Sommet des dirigeants à Riyad les 21 et 22 novembre 2020. La présidence saoudienne du G20 fait l'éloge du travail réalisé par la présidence japonaise du G20 en 2019 et continuera à soutenir les efforts du groupe pour façonner une coopération mondiale.

Commentant le début de la présidence, Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, vice-Premier ministre, a déclaré :

« La présidence saoudienne du G20 s'engage à poursuivre le travail d'Osaka et à promouvoir le consensus multilatéral. En collaboration avec nos partenaires du G20, nous nous efforcerons de mener des actions concrètes et de réaliser les opportunités nous permettant de faire face aux défis de l'avenir. »

Son Altesse Royale le Prince héritier a ajouté :

« Le Royaume d'Arabie saoudite est au carrefour de trois continents : l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En accueillant le G20, le Royaume aura un rôle important à jouer en partageant les perspectives de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous pensons que ce sera une occasion unique de forger un consensus sur les questions internationales alors que nous accueillons avec plaisir le monde au sein du Royaume. »

Le Royaume guidera les travaux du G20 sous le thème « Réaliser les opportunités du 21e siècle pour tous » et se concentrera sur trois objectifs :

Autonomiser les individus , en créant les conditions dans lesquelles toutes les personnes, en particulier les femmes et les jeunes, peuvent vivre, travailler et prospérer.

, en créant les conditions dans lesquelles toutes les personnes, en particulier les femmes et les jeunes, peuvent vivre, travailler et prospérer. Protéger la planète , en favorisant les efforts collectifs en matière de sécurité alimentaire et hydrique, de climat, d'énergie et d'environnement.

, en favorisant les efforts collectifs en matière de sécurité alimentaire et hydrique, de climat, d'énergie et d'environnement. Façonner de nouvelles frontières, en adoptant des stratégies audacieuses et à long terme pour partager les avantages de l'innovation et des avancées technologiques.

Au cours de sa présidence du G20, le Royaume d'Arabie saoudite s'est engagé à faire en sorte que le G20 continue de refléter un large éventail de perspectives internationales. Conformément à cet engagement, le Royaume a adressé des invitations au Royaume hachémite de Jordanie, à la République de Singapour, au Royaume d'Espagne et à la Confédération suisse. Des organisations régionales sont également invitées, notamment le Fonds monétaire arabe (FMA), la Banque islamique de développement (BID), ainsi que la République socialiste du Vietnam en tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), L'Afrique du Sud en tant que président de l'Union africaine (UA), les Émirats arabes unis en tant que président du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et la République du Sénégal en tant que président du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD).

Les organisations internationales ont toujours contribué de manière significative au programme du G20. Parmi les organisations internationales invitées pour 2020 figurent l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Conseil de stabilité financière (FSB), l'Organisation internationale du Travail (OIT), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies (ONU), le Groupe de la Banque mondiale (GBM), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dans la perspective du Sommet des dirigeants, le Royaume d'Arabie saoudite organisera plus de 100 manifestations et conférences, notamment des réunions ministérielles et des réunions de fonctionnaires et de représentants de la société civile, y compris Business 20, Youth 20, Labor 20, Think 20, Civil 20, Femmes 20, Science 20 et Urbain 20.

Des informations complémentaires, notamment l'agenda de la présidence et le programme complet des manifestations, sont disponibles sur le site Web du G20 : www.g20.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1037650/G20_Saudi_Arabia_2020_Logo.jpg

Demandes des médias :

G20Media@saudisecretariat.gov.sa

+966-11-829-6129

Related Links

https://www.g20.org



SOURCE G20 Saudi Secretariat