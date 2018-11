L'Arabie saoudite fait part du projet de l'aéroport de Marib au Yemen

Le Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY, Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen) a annoncé que l'aéroport à reconstruire se trouve à la cité historique de Marib à l'est de la capitale Sanaa. Une fois terminé, il constituera un pôle d'infrastructure essentielle pour le pays et la région. Sa réalisation s'accompagnera de la création d'approximativement 1 000 emplois permanents après son achèvement, de 5 000 emplois durant la construction et de quelque 10 000 emplois indirects dans les secteurs annexes. Les travaux seront réalisés par la même société qui a conçu et construit un aéroport à Chicago.

Mohammed Al Jaber, ambassadeur de l'Arabie saoudite au Yémen, directeur du SDRPY, a déclaré : « C'est un projet enthousiasmant qui s'adresse au cœur des besoins du Yémen à cet instant précis en ce qui concerne l'emploi et les opportunités économiques. Sa proximité par rapport à la capitale pourra également raviver les efforts d'union des régions d'al-Jawf, de Shabwah et du Hadramaut. Ces travaux essentiels, et de nombreux projets comme celui-ci ne peuvent attendre : les gens du Yémen en ont besoin maintenant, au moment même où nous ne ménageons aucun effort en vue d'une résolution politique du conflit. »

Le SDRPY travaille également sur les projets suivants sur l'ensemble du pays : la cité de l'éducation et de la médecine du roi Salmane, l'hôpital de Seiyun, les écoles d'al-Ghaydah, le projet de réseau d'eau d'al-Ghaydah, le projet de forages de puits, deux centrales électriques à Socotra, un centre de dialyse rénale, un projet sur les dérivés pétroliers, un projet de complexe résidentiel, des postes frontaliers et un centre national de la sûreté et de l'antiterrorisme. Il y a à peine quelques mois, l'Arabie saoudite a fourni une aide monétaire de 2 milliards de dollars à la Banque centrale du Yémen afin de contribuer à soutenir la monnaie du pays.

