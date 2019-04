L'Arabie saoudite lance 11 nouveaux projets de développement dans la province de Hajjah au Yémen

HAJJAH, Yémen, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen (Saudi Development and Reconstruction Program, SDRPY) a inauguré de nouvelles installations dans le district Midi du gouvernorat de Hajjah, au nord ouest du Yémen. Le programme a permis la construction d'une nouvelle école, d'un centre médical et d'une station d'épuration des eaux. Parallèlement à ces projets, le SDRPY a fourni au district Midi de nouveaux navires de pêche équipés de moteurs hors-bord, ainsi qu'une nouvelle installation de maintenance destinée aux bateaux. Le SDRPY a également fourni aux résidents de nouveaux générateurs électriques ainsi que des filtres destinés aux générateurs existants. Le district a reçu des serres, des équipements agricoles, des engrais, des semences, des camions-citernes, des véhicules commerciaux, ainsi que des lampadaires destinés à l'éclairage urbain solaire. Enfin, le SDRPY a annoncé la réhabilitation complète de la station de garde-côtes du district Midi.