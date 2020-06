L'Arabie Saoudite poursuit des mesures de développement proactives au Yémen durant la pandémie de COVID-19

Les projets du Programme contribuent à améliorer les normes sanitaires et environnementales et à limiter la propagation du coronavirus, en fournissant du matériel de laboratoire moderne aux hôpitaux et aux centres médicaux et en assurant la disponibilité des médicaments et des fournitures. Les projets soutenant le secteur de la santé du Yémen, première ligne de défense contre la pandémie, renforcent également la capacité des Yéménites à fournir des soins médicaux à leurs compatriotes. Le Programme a permis aux services médicaux de soigner les patients dans le besoin dans les régions éloignées, et pas uniquement en ville. Les projets menés sur les îles et dans les districts ruraux et éloignés ont permis l'accès à des traitements médicaux pour tous, y compris pour les patients n'ayant jamais bénéficié de ces services auparavant.

Anticipant le premier cas enregistré de COVID-19 au Yémen, le Programme a lancé une campagne de prévention et de stérilisation avec le Ministère yéménite de la santé et le Fonds de nettoyage du Gouvernorat d'Hadhramaut. Il s'agissait de désinfecter les lieux publics, les marchés et les quartiers résidentiels, en incluant les villes côtières, à commencer par Mukalla.

Les projets médicaux à Socotra comprennent la remise en état et l'équipement de la maternité et du centre de soins pour enfants, du centre de santé Nogid et du centre de santé Amadhen, ainsi que la construction de l'hôpital de Socotra, comptant 9 000 mètres carrés et 95 lits. Dans le Gouvernorat d'Al-Mahra, le Programme a permis de construire et d'équiper un centre de dialyse rénale et de créer une unité de soins intensifs et un bâtiment opérationnel à l'hôpital central d'Al-Ghaydah. L'action du Programme à Aden comprend l'équipement du centre de dialyse, la construction d'une usine de dessalement et la fourniture d'équipements médicaux à l'hôpital républicain, la remise en état de l'hôpital général et la création d'un centre de cardiologie. Dans le Gouvernorat d'Hajjah, le Programme a aménagé et équipé le centre de santé sur l'île Al-Fasht et fourni une ambulance entièrement équipée à Hayran. Hadhramaut a reçu cinq ambulances modernes, et dans le Gouvernorat de Marib, les centres de soins intensifs ont été équipés et des ambulances fournies à l'hôpital général de Kara, à l'hôpital du 26 septembre et à l'hôpital de l'autorité de Marib.

Dans la capitale temporaire d'Aden, les déchets accumulés ont favorisé la propagation de maladies. Le Programme est intervenu avec des machines et des équipements pour les enlever grâce à un plan élaboré avec la société civile et les organismes municipaux officiels. Durant le premier mois de la campagne « Beautiful Aden », entrée dans sa deuxième phase de trois mois, 222 % de l'ensemble des déchets qui devaient être éliminés durant la première phase ont été retirés. Dans le Gouvernorat, 120 155 personnes en ont directement bénéficié et 341 744 indirectement, dépassant les objectifs fixés ; 21 755 mètres cubes de déchets accumulés dans les rues et les quartiers d'Aden ont été retirés alors que 9 000 mètres cubes étaient prévus au départ.

Les projets du Programme contribuent également à réduire les risques liés à l'utilisation d'eau insalubre et à prévenir certaines maladies, dont le choléra. Le Programme continue de fournir des camions-citernes, de creuser des puits et de développer le secteur de l'eau grâce à une multitude de projets, luttant ainsi contre la menace de COVID-19 et d'autres épidémies et maladies.

À travers ses projets d'agriculture et de pêche, le Programme réduit les répercussions de la crise actuelle sur les familles et les collectivités du Yémen en renforçant la production alimentaire. Il a contribué à renforcer la sécurité alimentaire, à développer les capacités et à améliorer l'efficacité des collectivités locales, les rendant plus résistantes à la pandémie de COVID-19.

Surtout, le Programme prend en compte dans son plan d'intervention en cas de crise ou d'urgence les crises liées au climat au Yémen. Il fait face à ces crises pour encourager le travail de développement, en se tenant aux côtés des Yéménites dans les provinces touchées par les aléas climatiques.

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen