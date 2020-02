L'architecte d'intérieur internationale Nikki Bisiker s'associe avec une graphologue pour révéler nos préférences en matière d'art de vivre

L'écriture d'une personne est aussi unique qu'une empreinte digitale et est en fin de compte contrôlée par le cerveau. Chaque fois que nous écrivons, nous capturons une projection de nos comportements typiques, de nos émotions, nos habitudes et notre santé. Cette science séculaire peut nous aider à révéler des traits de caractère qu'il est important de comprendre pour concevoir des espaces de vie personnels.

Selon Bisiker : « Ma philosophie est de créer des intérieurs personnels et uniques à leur propriétaire. Chaque client vient me voir avec ses propres souhaits pratiques et créatifs, de sorte que mon style personnel n'entre pas vraiment dans la conception. Il est important de comprendre le style de vie d'un client, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses besoins émotionnels. Je crée certes une toile de fond intéressante, mais c'est la personnalité du client qui doit trouver son expression et sa joie dans la maison finie. »

Selon Bache : « Notre écriture dévoile la façon dont nous interagissons avec le monde et les gens qui nous entourent, et aussi comment nous faisons face au stress et exprimons nos émotions. Elle peut nous aider à faire des choix pour notre avenir, nous montrer quels sont nos désirs, et même quels emplois, maisons et partenaires nous conviennent le mieux. Cette nouvelle collaboration plaira à tous ceux qui souhaitent mieux se comprendre et savoir comment concevoir leur maison de rêve. »

Facile à gérer, l'analyse de Bisiker et Bache ne nécessite qu'environ quatre lignes d'écriture – un scan, une photo ou une copie papier, idéalement signée. Et comme les clients de Nikki se trouvent dans le monde entier, ce service est à la fois facile d'accès, amusant et révélateur. Pour demander ce service dans le cadre d'un projet de décoration intérieure, veuillez envoyer un e-mail à Nikki Bisiker à l'adresse : nb@nikkibisikerinteriordesign.com. Comme il s'agit d'un service sur mesure, les frais sont calculés en fonction du niveau de détail de l'analyse de l'écriture.

Notes aux rédacteurs :

À propos de Nikki Bisiker : designer en chef de Nikki Bisiker Interior Design, société établie en 2004. Le cabinet primé de Nikki est basé à Dubaï et fournit des services de design, de la conception à l'installation, pour des clients basés au Moyen-Orient et à travers le monde. La passion de Nikki pour la création de maisons attrayantes a commencé dès son plus jeune âge, et aujourd'hui, avec plus de 30 ans d'expérience, elle dirige une équipe professionnelle d'architectes et d'architectes d'intérieur ainsi qu'un vaste réseau d'artisans, de fournisseurs et d'entrepreneurs hautement qualifiés. Sa philosophie consiste à créer des maisons uniques et personnelles pour leurs propriétaires. Elle n'est certainement pas motivée par une formule ou par son ego, mais elle a une riche réflexion stratégique dans un cadre structurel et se concentre sur des déclarations de style créatives, mais habitables. Lauréate de nombreux de prix (Arabian Property Award 2016-17, Design et al Design & Architecture Awards 2015 et présélectionnée pour le prix Designer of the Decade Award au Royaume-Uni), elle a conçu un large éventail d'intérieurs allant de palais royaux à des maisons de luxe en passant par des yachts, des hôtels et des restaurants.

www.nikkibisikerinteriordesign.com

À propos d'Emma Bache : Éminente spécialiste de l'écriture manuscrite au Royaume-Uni, Emma travaille comme graphologue depuis 1989, analysant l'écriture manuscrite de nombreuses personnes dans le secteur des entreprises comme le secteur privé. Ayant des qualifications supplémentaires en psychothérapie et hypnothérapie, Emma a aidé des particuliers et des entreprises à résoudre des affaires de fraude, donnant des informations précieuses sur la psychologie criminelle. Elle a eu ses propres chroniques dans le Times et le Financial Times, et a écrit pour d'autres publications importantes telles que le Daily Mail, le Daily Telegraph, le Guardian et Cosmopolitan. Elle a fait de fréquences apparitions à la télévision et à la radio, notamment dans les émissions This Morning de GMTV, History Hunter de la BBC et le Today Programme de Radio 4.

www.emmabache.com

À propos de la graphologie : La graphologie (la science de l'analyse de l'écriture manuscrite) est pratiquée depuis plus de deux mille ans. Aujourd'hui, elle est utilisée par les entreprises et les personnes qui cherchent à mieux comprendre les traits de leur personnalité. Elle offre un aperçu médico-légal de la personnalité de chacun. Chaque aspect de l'écriture – la hauteur d'un « h », la courbure d'un « g », l'espacement des mots, l'inclinaison des lignes - est une collection de signaux que nous émettons sans le savoir. La façon dont nous écrivons peut en dire beaucoup sur nous-mêmes, parfois même plus que les choses que nous écrivons. Elle peut divulguer des traits de personnalité allant de la timidité à l'ambition, du désir de plaire au besoin de contrôler. Votre écriture est si révélatrice qu'au Japon, tous les CV sont encore rédigés à la main.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1075785/Handwriting_Interior_Design.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1088254/Nikki_Bisiker_Design.jpg

